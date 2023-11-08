الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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منوعات

زيادة كبيرة في ثروة ترامب بعد خروجه من البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فيتو

وكأن القدر يعوضه عن خسارته انتخابات الرئاسة، فقد أظهر مؤشر بلومبرج للمليارديرات ارتفاع ثروة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، منذ خروجه من البيت الأبيض في يناير 2021.

تضخيم القيمة الحقيقية للثروة

وأوضحت وكالة بلومبرج للأنباء أن ثروة ترامب الذي تجري محاكمته حاليا بتهمة تضخيم القيمة الحقيقية لثروته على مدى أكثر من 10 سنوات، بلغت حاليا 3.1 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار في 2021.

ولفتت بلومبرج إلى أن ترامب أمضى، يوم الإثنين الماضي، وهو يحاول إقناع المحكمة بطريقة تقييمه لأصوله، ونفي اتهامات الاحتيال والفساد الموجهة إليه.

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الزيادة الصافية في ثروة ترامب

الزيادة الصافية في قيمة ثروة ترامب، جاءت في الوقت الذي أظهرت فيه شركاته مرونة كبيرة في مواجهة الحالة السيئة للسوق العقارية.

وتزامن انتقاله إلى ولاية فلوريدا عقب خروجه من البيت الأبيض، مع ازدهار اقتصاد الولاية، وهو ما أدى إلى ارتفاع القيمة المالية لأشهر عقارين يمتلكهما، وهما مار ا لاجو في منطقة بالم بيتش ومنتجع دورال في مدينة ميامي، في حين زادت إيرادات باقي ملاعب الجولف التي يمتلكها بأكثر من 50% منذ 2019.

سيولة نقدية كبيرة والتزامات مالية أقل

وفي أعقاب بيع فندقه في واشنطن وسداد القروض أصبحت لدى ترامب سيولة نقدية كبيرة، مع التزامات مالية أقل من أي وقت طوال العقد الماضي.

من جانبه، قال إيريك ترامب نجل الرئيس السابق والنائب التنفيذي لرئيس مؤسسة ترامب: إن المؤسسة لم تكن أقوى ولا أفضل في أي وقت مضى مما هي عليه الآن، مضيفًا: "نحن لدينا أكبر قدر من السيولة النقدية، وأقل قدر من الديون نحن في مرحلة خيالية".

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