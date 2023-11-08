استدعاء إيفانكا ترامب أمام محكمة أمريكية في قضية نصب

مثلت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمام المحكمة في إطار قضية مدنية مرتبطة بالاحتيال تهدد بشل الإمبراطورية التجارية العائلية.

ورغم أن إيفانكا، التي غادرت منظمة ترامب، في 2017، لتصبح مستشارة للبيت الأبيض في عهد والدها ليست متهمة في القضية، إلا أن مذكرة استدعاء صدرت بحقها للإدلاء بشهادتها.

ويواجه دونالد ترامب، ونجلاه دونالد جونيور وإريك، إلى جانب مديرين تنفيذيين آخرين في منظمة ترامب، اتهامات بتضخيم قيمة العقارات والأصول المالية التابعة للمنظمة بمليارات الدولارات بهدف الحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.

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وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس التي رفعت القضية، قبيل إدلاء إيفانكا ترامب بشهادتها، إنها "ضمنت قروضًا وتفاوضت عليها لتأمين شروط أفضل بناءً على بيانات مزيّفة عن الوضع المالي للمنظمة"، مضيفة: "ستحاول، النأي بنفسها عن الشركة، لكن للأسف، ستكشف الوقائع أنها كانت في الحقيقة متورطة، إلى حد كبير، وكشفنا الخطة واستفادت منها شخصيًا".

مثُل ترامب الذي يُعد الأوفر حظًا للفوز بالترشح عن حزبه الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، أمام القاضي، الhثنين، ودخل في سجال معه مرّات عدة، منددًا بالمحاكمة التي وصفها بأنها "معيبة" و"تدخّل في الانتخابات".

ولا يواجه ترامب ونجلاه خطر السجن، ولكن قد تفرض عليهم غرامات تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار إضافة إلى احتمال إطاحتهم من إدارة الشركة العائلية.

وفي مارس المقبل، سيواجه ترامب الذي حُوكم مرتين أمام الكونغرس بقصد عزله من السلطة، محاكمة في اتهامه بأنه تآمر لتغيير نتيجة انتخابات 2020 التي خسرها لصالح الرئيس الحالي جو بايدن.

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