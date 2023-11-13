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أخبار مصر

كلية الطب جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمى لمرض السكرى

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

تنظم كلية الطب جامعة  عين شمس غدًا الثلاثاء فعاليات للتوعية بمرض السكرى، ويأتي ذلك في إطار الاحتفالية باليوم العالمي للسكرى الموافق 14 نوفمبر 2023، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي الصحى لمرضى السكر والكشف المبكر والتوعية بالمرض والوقاية من مضاعفاته.

ويأتي ذلك تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وأ.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د على الأنور عميد كلية الطب وأ.د هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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كلية الطب جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمى لمرض السكرى

وتناقش الندوة تسليط الضوء على التغذية الصحية وأهمية الرياضة لمرضى السكر.

وعلى هامش الإحتفالية سوف يتم إجراء فحوصات مجانية بأحدث الأجهزة لمستوى السكر العشوائي والتراكمي في الدم،  ضغط الدم، الدهون والوزن.

وفي سياق آخر تنظم جامعة عين شمس، قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف إداري اللواء حسام الشربينى أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرض تسويق منتجات الكليات بالجامعة فى الفترة من ١٣: ١٤ من نوفمبر الجاري.

انطلاق معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس 

ويشارك بالمعرض كليات العلوم، والهندسة، والبنات، والزراعة، والتربية النوعية حيث تقدم وحدات الكليات عدد متنوع من منتجاتها الغذائية ومستحضرات التعقيم والصابون ومشغولات فنية متنوعة وتقدم كلية الهندسة مجموعة متنوعة من الأثاث المكتبي.

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انطلاق معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس

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