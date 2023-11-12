الأحد 12 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

خلطة سحرية لإعادة ترميم الشعر التالف

إعادة بناء الشعر
إعادة بناء الشعر التالف، فيتو

قلة العناية بالشعر تسبب تلفه سريعا وضعفه وتساقطه ما يؤثر على مظهره بشكل سلبي وهو ما يزعج الفتيات لأن الشعر زينة الفتاة.

والشعر التالف يمكن علاجه من خلال التغذية السليمة وشرب الماء الوفير واستخدام الوصفات الطبيعية التى تمده بالعناصر المهمة التي يحتاجها لإعادة حيويته من جديد.

خلطة سحرية لإعادة بناء الشعر التالف

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل خلطة سحرية لإعادة بناء الشعر التالف.

المكونات:

ملعقة من كل من
زيت الجرجير
زيت الجوجوبا
زيت جوز الهند
زيت الخروع
زيت الارجان
زيت الزيتون
زيت اللوز الحلو
زيت الروز ماري

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الطريقة:

  • نخلط الزيوت الطبيعية معا ويجب شرائها من مكان موثوق فيه.
  • ثم نحفظها فى علبة صغيرة محكمة الغلق.
  • نأخذ منها وندهن فروة الرأس جيدا وندلكها لمدة 10 دقائق ثم نصفف الشعر ونلفه.
  • نترك الزيوت على الشعر لمدة ساعتين.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو.
  • نكرر الوصفة مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
خلطة سحرية لإعادة بناء الشعر التالف، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

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وصفة طبيعية لعلاج الشيب وإعادة جمال شعرك

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وصفة طبيعية من القهوة وشامبو الأطفال تجعل شعرك مفرودا وتمنع تساقطه

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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العناية بالشعر الشعر التالف إعادة بناء الشعر التالف خلطة سحرية لإعادة بناء الشعر التالف تغذية الشعر سهام شهاب خبيرة التجميل

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