الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط 16 ألفا و561 قضية سرقة تيار كهربائي على مستوى الجمهورية

قضية سرقة تيار كهربائي،فيتو
قضية سرقة تيار كهربائي،فيتو

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

ضبط 9 قضايا مخدرات وتنفيذ 842 حكمًا قضائيًا في أسوان ودمياط

ضبط صاحب شركة وآخر للإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بمدينة نصر

سرقة تيار كهربائي

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 48 ساعة الأخيرة عن ضبط أكثر من 16 ألفا و561 قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

Advertisements

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.

عقوبة سرقة تيار كهربائي
يذكر أن مجلس النواب، أصدر قرارًا بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء سرقة التيار الكهربائى سرقة تيار كهربائي سرقة تيار كهربائى للعقارات سرقة تيار كهربائي للمباني سرقة تيار كهربائي للمقاهي عقوبة سرقة تيار كهربائي

مواد متعلقة

ضبط 9 قضايا مخدرات وتنفيذ 842 حكمًا قضائيًا في أسوان ودمياط

ضبط صاحب شركة وآخر للإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بمدينة نصر

الأمن العام يضبط 3 تشكيلات عصابية ارتكبوا 30 واقعة سرقة بالمنيا والبحيرة

سقوط عنصر اجرامي بحوزته 240 طربة حشيش بـ1.7 مليون جنيه في المنوفية

ضبط عاطلين بحوزتهما كميات من الألعاب النارية فى الإسكندرية

حملات أعلى الطرق تحرر ‏62048 مخالفة مرورية متنوعة

ربة منزل تحرض خطيب ابنتها وصديقه على قتل صاحب محل لسرقته في عين شمس

الأمن المركزي يستقبل وفدًا من الاتحاد الأفريقي ومسئولي قدرة إقليم شمال أفريقيا

الأكثر قراءة

رسميا، قرارات اجتماع الزمالك بشأن فتوح وصبحي والزناري والمدرب الجديد (فيديو)

التموين تكشف عن سبب خطير أدى إلى أزمة السكر وارتفاع أسعاره بالأسواق (فيديو)

صحيفة إسرائيلية تزعم سيطرة قوات الاحتلال على مقر المجلس التشريعي في غزة

الأهلي يعتذر رسميا عن عدم زيارة نادي الزمالك

بايدن يوجه رسالة لإسرائيل بشأن مستشفى الشفاء

جوتيريش: لبنان لن ينجو وسيتم تدميره بالكامل حال مواجهة حزب الله لإسرائيل

ارتفاع في سعر السكر بالأسواق اليوم الاثنين 13/11/2023

الزمالك يعلن سحب الرئاسة الشرفية من مرتضى منصور

Advertisements

منوعات

المزيد

أسعار التمر والعسل في مهرجان الجيزة للتمور 2023 (صور)

معرض دبى للطيران 2023، جناح إسرائيل فارغ فى حفل الافتتاح

10 معلومات عن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان بالفيوم

نصائح جديدة من "حماية المستهلك" للاستفادة من عروض الجمعة البيضاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 13-11-2023 في ختام التعاملات

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الإثنين 13-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 13-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

فيتوريا vs حازم إمام.. حكاية 48 ساعة أغلقت ملف ثنائي الزمالك بالشمع الأحمر (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

عالم أزهري يحذر النساء: من تطلب الطلاق من غير سبب لن تشم رائحة الجنة

المزيد
الجريدة الرسمية