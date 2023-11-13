الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط 9 قضايا مخدرات وتنفيذ 842 حكمًا قضائيًا في أسوان ودمياط

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان- دمياط)  حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

سقوط عنصر اجرامي بحوزته 240 طربة حشيش بـ1.7 مليون جنيه في المنوفية

ضبط عاطلين بحوزتهما كميات من الألعاب النارية فى الإسكندرية

وأسفرت جهودها  خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 9 قضايا مخدرات وتنفيذ 842 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن أسوان 


 ضبط  5 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت4,250 كيلو جرام –كمية من مخدري "الهيروين، الشابو"- عدد من الأقراص المخدرة-3 فرد محلى وطلقة) بحوزة 6 متهمين "لـ5 منهم معلومات جنائية"و تنفيذ 842 حكما قضائيا متنوعا.

Advertisements


مديرية أمن دمياط


ضبط 4 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 13,5كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8 كيلو جرام–كمية من مخدر الهيروين-3 فرود محلية وعدد من الطلقات) بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مديرية أمن دمياط مديرية أمن أسوان قطاع الأمن العام الأسلحة النارية كمية من مخدر الحشيش

مواد متعلقة

ضبط عاطلين بحوزتهما كميات من الألعاب النارية فى الإسكندرية

حملات أعلى الطرق تحرر ‏62048 مخالفة مرورية متنوعة

ربة منزل تحرض خطيب ابنتها وصديقه على قتل صاحب محل لسرقته في عين شمس

الأمن المركزي يستقبل وفدًا من الاتحاد الأفريقي ومسئولي قدرة إقليم شمال أفريقيا

الأمن العام يكشف تفاصيل جديدة في مقتل موظف على يد حماته وزوجها بسوهاج

الأمن العام يضبط 5 عاطلين وسيدتين بحوزتهم كميات من المخدرات (صور)

ضبط صاحب محل بحوزته عملات أجنبية في البحيرة

القبض على شخصين بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة النقد الأجنبى بالمنيا

الأكثر قراءة

عبد الواحد السيد وعضو مجلس إدارة الزمالك يتجهان لاتحاد الكرة بسبب أوسوريو

فقدان الاتصال بنجل الرئيس الإسرائيلي في غزة

دولة عربية تقرر مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل

نظام جديد من معتمد جمال في مران الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي

الأوقاف: قراءة سورة الكهف في 300 مسجد بعد صلاة العشاء الخميس المقبل

قرار جمهوري جديد اليوم (مستند)

الأرصاد: سحب ممطرة على جنوب سيناء وخليج العقبة

الزمالك: مستحقات أوسوريو جاهزة وننتظر زيارته لنا في النادي

Advertisements

منوعات

المزيد

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 13-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض 8 أنواع في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، طرح الفراولة بسعر 30 جنيهًا في سوق العبور

زيادة جديدة في أسعار سجائر شركة فيليب موريس

المزيد

انفوجراف

فرحة أبوه بولادته مكملتش وخسر كل فلوسه.. حكاية الكوميديان التلقائي يونس شلبي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهم وخسارة المال

علي جمعة يطالب الأمة الإسلامية بالصبر على البلاء والدعاء لتحقيق النصر

المزيد
الجريدة الرسمية