ضبط 9 قضايا مخدرات وتنفيذ 842 حكمًا قضائيًا في أسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 9 قضايا مخدرات وتنفيذ 842 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن أسوان



ضبط 5 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت4,250 كيلو جرام –كمية من مخدري "الهيروين، الشابو"- عدد من الأقراص المخدرة-3 فرد محلى وطلقة) بحوزة 6 متهمين "لـ5 منهم معلومات جنائية"و تنفيذ 842 حكما قضائيا متنوعا.

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مديرية أمن دمياط



ضبط 4 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 13,5كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8 كيلو جرام–كمية من مخدر الهيروين-3 فرود محلية وعدد من الطلقات) بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.