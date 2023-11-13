الإثنين 13 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط صاحب شركة وآخر للإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بمدينة نصر

ضبط صاحب شركة وآخر
ضبط صاحب شركة وآخر للإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى،فيتو

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك شركة، وآخر - مقيمان بمحافظة الجيزة) حال استقلالهما سيارة " قيادة وملك الثانى " بدائرة القسم وبحوزة مالك الشركة (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"- هاتف محمول).

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وبمواجهتهما اعترف مالك الشركة بمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود معاملات لاستبدال العملة بينه وبين عملائه على أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى.

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كما تبين أن المتهم الثانى يعمل محاسب بالشركة ملك الأول واقتصار دوره على توصيله بالسيارة قيادته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

 

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