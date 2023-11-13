العاهل الأردني: غزة يجب ألا تكون منفصلة عن باقي الأراضي الفلسطينية

عبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الإثنين، عن رفضه لأي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها.



إطلاق عملية سياسية جدية تفضي إلى حل الدولتين

وأضاف الملك الأردني خلال لقائه مسؤولين كبارًا وسياسيين، أنه "لا يمكن للحل العسكري أو الأمني" في الصراع الدائر أن ينجحا، مؤكدًا على ضرورة "وقف الحرب وإطلاق عملية سياسية جدية تفضي إلى حل الدولتين".



وشدد على أهمية وحدة الأراضي الفلسطينية ودعم السلطة الشرعية، منبها إلى أن غزة يجب ألا تكون منفصلة عن باقي الأراضي الفلسطينية، حسبما أورد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

وقال البيان إن الملك عبد الله الثاني، أكد أن "الأولوية القصوى اليوم هي لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الكافية".

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وقف الكارثة الإنسانية في غزة

وطالب "المجتمع الدولي بوقف الكارثة الإنسانية في القطاع بشكل فوري احترامًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

واعتبر العاهل الأردني أن "ما تشهده غزة من عقاب جماعي وقتل للمدنيين وهدم كل المرافق الحيوية من مستشفيات ودور عبادة لا تقبله شرائع سماوية ولا قيم إنسانية".

وبين أنه حذر بوضوح من أن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس بما فيها هجمات المستوطنين سيدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة واتساع رقعة الصراع".

وجدد التأكيد على أن أصل الأزمة هو "الاحتلال وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة".

وقال ملك الأردن إن "الحل يبدأ من هنا، أي مسار آخر نتيجته الفشل والمزيد من دوامات العنف والدمار.

الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

وكان وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج، أعلن اليوم الإثنين، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يؤيدون بالإجماع وقف إطلاق النار وإنشاء الممرات الإنسانية في غزة، بهدف تخفيف معاناة السكان المدنيين.

وأضاف شالينبرج، في تصريح اليوم الإثنين، أن وزراء خارجية دول الاتحاد الـ27 يناقشون في بروكسل اليوم الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا، موضحا أن وقف إطلاق النار ضرورة عاجلة، مشددا على ضرورة الاحتكام إلى القانون الدولي الإنساني وأن إسرائيل ملزمة به مثل أي دولة أخرى.



وأمس، دعا مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى وقف فوري للقتال بقطاع غزة وإجلاء مرضى المستشفيات قائلا: إن الاتحاد يشعر بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك.



وأشار تصريح بوريل، أمس الأحد، إلى أن مرضى المستشفيات الواجب إجلاؤهم يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.



وقال في بيان: "هذه الأعمال العدائية تؤثر بشدّة على المستشفيات وتلحق خسائر مروعة بالمدنيين والأطقم الطبية".



وأضاف: "يجب تزويد المستشفيات فورا بالإمدادات الطبية الأكثر إلحاحا، وينبغي إجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة بأمان".



وأردف: "وفي هذا السياق، نحث إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لضمان حماية المدنيين".



المستشار الألماني يرفض وقف إطلاق النار في غزة

في سياق متصل بالدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، رفض المستشار الألماني أولاف شولتس أي وقف "فوري" لإطلاق النار في قطاع غزة، مبررا ذلك بأنه يعني في نهاية المطاف أن إسرائيل ستدع حماس تمتلك صواريخ جديدة.



وجاءت تصريحات شولتس في الوقت الذي تتكرر فيه الدعوات على نطاق واسع في العالم من أجل وقف إطلاق النار مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف للقطاع.