الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الدبابات الإسرائيلية تحاصر مستشفى الوفاء بمدينة غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية مساء اليوم الاثنين أن الدبابات الإسرائيلية تحاصرمستشفى الوفاء بمدينة غزة، فيما يطالب المرضى والطواقم الطبية بالخروج.

حصار مستشفيات غزة

من ناحية أخرى  قال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، اليوم الإثنين، إن  العديد من مستشفيات القطاع تخضع للحصار من قبل جيش  الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، أن  العديد من المواطنين محاصرون حاليا بالقرب من مستشفى القدس.

وتابع محمود بصل أن قوات جيش الاحتلال  الإسرائيلي فصلت الرجال عن النساء واعتقلت الرجال قرب مستشفى القدس.
وقبل وقت سابق قال محمود بصل، إن  الاحتلال الإسرائيلي يعتمد سياسة التضليل والتهرب من المسؤولية في قصفه للمستشفيات بالقطاع، مشيرًا إلى أنه يتعمد قتل المدنيين الفلسطينيين العزل في غزة.
وأشار بصل إلي أن الاحتلال الإسرائيلي يُنفذ عمليات إبادة جماعية يستهدف بها إيقاع أكبر عدد من الشهداء في غزة.
وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أن الاحتلال يمنع فريق الدفاع المدني الوصول إلى مناطق عديدة في قطاع غزة لانتشال ضحايا القصف الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الواقع في قطاع غزة مأساوي في ظل استهداف الاحتلال للمستشفيات والمنازل بقطاع غزة.
وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أن عدد كبير من النازحين داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة يصعب الوصول إليه جراء القصف الإسرائيلي.

Advertisements

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يؤيدون بالإجماع وقف إطلاق النار في غزة

وزير الصحة: خصصنا 37 مستشفى لاستقبال المصابين في غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مستشفى الوفاء بمدينة غزة غزة جيش الإحتلال الإسرائيلي مستشفى القدس الدفاع المدني في غزة قطاع غزة مجمع الشفاء الطبي في غزة

مواد متعلقة

دبابات إسرائيلية تحاصر مستشفى القدس في مدينة غزة وسط قصف عنيف

الأكثر قراءة

عبد الواحد السيد وعضو مجلس إدارة الزمالك يتجهان لاتحاد الكرة بسبب أوسوريو

فقدان الاتصال بنجل الرئيس الإسرائيلي في غزة

دولة عربية تقرر مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل

نظام جديد من معتمد جمال في مران الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي

الأوقاف: قراءة سورة الكهف في 300 مسجد بعد صلاة العشاء الخميس المقبل

قرار جمهوري جديد اليوم (مستند)

الزمالك: مستحقات أوسوريو جاهزة وننتظر زيارته لنا في النادي

حجز ربة منزل حرضت خطيب ابنتها وصديقه على قتل صاحب محل لسرقته في عين شمس

Advertisements

منوعات

المزيد

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 13-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض 8 أنواع في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، طرح الفراولة بسعر 30 جنيهًا في سوق العبور

زيادة جديدة في أسعار سجائر شركة فيليب موريس

المزيد

انفوجراف

فرحة أبوه بولادته مكملتش وخسر كل فلوسه.. حكاية الكوميديان التلقائي يونس شلبي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهم وخسارة المال

علي جمعة يطالب الأمة الإسلامية بالصبر على البلاء والدعاء لتحقيق النصر

المزيد
الجريدة الرسمية