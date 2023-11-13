فقدان الاتصال بنجل الرئيس الإسرائيلي في غزة

كشفت زوجة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، اليوم الإثنين، عن انقطاع الاتصال مع ابنهما الذي يقاتل داخل قطاع غزة، حسبما أفادت “سكاي نيوز” عربية.

وقالت ميشال هرتسوج لهيئة البث الإسرائيلية (كان)، إن أحد أبنائها من بين الجنود الإسرائيليين الذين تم استدعاؤهم للقتال في غزة.

وأضافت: “لم يكن لدينا أي اتصال معه منذ بعض الوقت، لكن لدينا أمل، ولم تذكر زوجة الرئيس أي من أبنائها الثلاثة موجود في غزة”.

وأعلنت إسرائيل مقتل أكثر من 40 من جنودها داخل غزة، منذ بدء عملياتها البرية داخل القطاع قبل أسابيع.

Advertisements

وفى سياق آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، استهداف خلية مسلحة داخل لبنان، ردا على إطلاق قذيفتي هاون سقطتا بمنطقة مفتوحة داخل الأراضي الإسرائيلية، دون وقوع إصابات.

وفي منشور عبر حسابه بمنصة "أكس"، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، استهداف "خلية مخربين مسلحة داخل لبنان".

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية مصادر إطلاق قذيفتي الهاون داخل لبنان، حسبما قال أدرعي.

وأضاف أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت خلال الليلة الماضية "خلية مخربين مسلحة "تم رصدها في منطقة بيرانيت على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، مشيرا إلى "رصد الإصابة".

والإثنين، أشارت الوكالة الرسمية للإعلام في لبنان إلى تسجيل إطلاق صاروخ موجه من داخل الأراضي اللبنانية باتجاه شمالي إسرائيل.

وتحدثت الوكالة عن قصف مدفعي إسرائيلي طال أطراف بلدة يارين وبلدة البستان في القطاع الغربي.

وطال القصف الإسرائيلي بلدات "شيحين وطيرخرفا وأم التوته في القطاع الغربي، بالإضافة إلى أطراف عيتا الشعب في القطاع الأوسط، حسبما ذكرت مراسلة "الحرة".