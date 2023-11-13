وزير الصحة: خصصنا 37 مستشفى لاستقبال المصابين في غزة

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أنه منذ اندلاع الأزمة الراهنة في فلسطين تم تجهيز 37 مستشفى فى 8 محافظات لاستقبال الحالات المصابة.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الصحة بمجلس النواب، لمتابعة الجهود التي تقدمها مصر لدعم المصابين والجرحى فى قطاع غزة.

وأكد وزير الصحة، أن هناك مصابين في 13 مستشفى داخل مصر، موضحا أنه تم تخصيص 37 مستشفي في 8 محافظات، وكل المستشفيات مجهزة بشكل كامل.

وأشار إلى تقسيم المستشفيات إلى ٣ مستويات:

المستوى الأول: في مستشفيات شمال سيناء.

المستوى الثاني: بورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية ودمياط.

المستوى الثالث مستشفيات القاهرة والجيزة، وكل يوم اجتماع 8 مساء للمتابعة.

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وأشار إلى أن هناك نحو 1500 حالة غسيل كلوي ضمن الإصابات في غزة، وهناك مستشفيات دمرت بالكامل.

وتابع: استقبلنا الأطفال لتلقي العلاج، وهناك سيدات وشيوخ، وكل الذين دخلوا يتم فحصهم وتطبيق إجراءات الطب الوقائي عليهم، وكل طفل يتم تطعيمه، وتم دعم رصيد محافظة شمال سيناء بكميات من الطعوم الروتينية والدوائية والأمصال، وهناك استعداد أيضًا لتقديم الدعم النفسي، لأن ذلك مهم جدًا، ويتم استقبال متوسط 40 - 50 مصابا في اليوم، وهناك حالة وفاة واحدة لشخص عنده 75 سنة.

وأوضح الوزير أن الحالات التي استقبلتها مصر تتراوح ما بين إصابات بحروق شديدة، كسور أسفل الجمجمة والعمود الفقري، تهتك مقلة العين، تهتك الأعضاء الداخلية، شلل رباعي بسبب شظايا، علاج أورام.

وأشار وزير الصحة إلى احتمال دخول محافظة شمال سيناء في المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل.

وقال: منعنا تصوير الحالات أو دخول أحد عليها، حتى مؤسسات الإغاثة ومؤسسات أجنبية.

وكشف قوة ثبات وعزيمة وإيمان المصابين ورغبتهم في العودة سريعا إلى غزة للوقوف بجوار إخوانهم وأسرهم، قائلا: "مصاب قال عايز أرجع بسرعة أنا خفيت، وأغلبهم بيعدوا الأيام عشان يرجعوا".

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة إلى تفعيل لجنة الأزمات وغرفة الطوارئ بالوزارة، ووضعنا خطة للتعامل مع أسوأ الظروف، من 3 محاور، تشمل خدمات إسعافية وعلاجية ووقائية، حيث رصدنا 150 عربية إسعاف مجهزة بشكل كامل، جزء منهم في محافظة شمال سيناء والبعض في محافظات القناة.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار: هناك أكثر من 30 طفل في حضانة في مستشفى الشفاء انقطعت عنهم الكهرباء وطلب مننا نستقبلهم، وقلنا لهم إننا مستعدون لاستقبالهم فورا، وهناك تفاوض وتواصل يومي لاستقبال مزيد من الحالات، وما حدث من أمس اليوم يتطلب أن تكون موجود ومستعد لاستقبال أطفال الحضانات.

وأشار إلى أن هناك استعداد كامل من الجميع في القطاع الصحي وحرفية على أعلى مستوى، والصورة تنقل عن مصر فيها حرفية في التعامل مع الحالات، والانتقال فورا، متابعا: متحدد حالات الحروق تروح فين، وحالات التدخل الجراحي فين، وغيرها".

وقال وزير الصحة: هناك أطفال جاءت ببتر أطرافها نتيجة عدم وجود خدمات طبية، الأوضاع صعبة جدا في غزة، جرائم وحشية لا توصف يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، أطفال وسيدات كانوا نايمين في بيوتهم والبيوت تهدمت عليهم نتيجة القصف، وهناك من فقدوا أسرهم كاملة.

وأكد الوزير أن جميع الفرق الطبية تريد المشاركة في علاج المصابين.وقال:كل الناس كانت تتسابق أن تشارك، وبالنسبة للخدمات الوقائية ضمن الخطة لمنع انتشار الأمراض والأوبئة، يأتي إلينا مرضى ورعايا أجانب بالآلاف، يتم إجراء كشف وفحص.