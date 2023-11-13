الإثنين 13 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

كتائب القسام تستهدف دبابتين إسرائيليتين في غزة

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

الهجوم البري على غزة، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، أن كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس- استهدفت دبابتين إسرائيليتين بقذيفة "الياسين105" وقذيفة "تاندوم" غرب مدينة غزة.


اشتباكات جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية 

 وفي وقت سابق من اليوم، اندلعت اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوات عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة حماس - في حي النصر بمدينة غزة منذ قليل.
واستخدمت  كتائب القسام قذائف الياسين محلية الصنع، في استهداف دبابات وآليات جيش الاحتلال خلال الهجوم على غزة.

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اقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية

 وأكد  جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل عسكريين وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة خلال معارك مع المقاومة الفلسطينة  في قطاع غزة.

وبحسب بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد ارتفعت حصيلة قتلى العسكريين الإسرائيليين منذ بدء العدوان على غزة إلى 363 قتيلا. 

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يرصد لحظة اقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين.
وقالت: إن 4 مواطنين فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في حي التفاح شرق مدينة غزة.

 

وقف خدمة الاتصالات والإنترنت بالكامل في قطاع غزة

 وحدد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، إسحق سدر، يوم الخميس المقبل لوقف خدمة الاتصالات والإنترنت بالكامل في قطاع غزة، بسبب نفاد الوقود، ما سيساهم في تعميق الكارثة الإنسانية، لعدم قدرة المواطنين على التواصل مع خدمات الطوارئ والإغاثة والنجدة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن سدر قوله في مؤتمر صحفي، أمس الأحد: إن الأمر "سيؤثر في الاتصال بطواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر فيما بينها ومع مراكزها، ما قد يتسبب بعدم القدرة على توجيه هذه الطواقم إلى أماكن الاستغاثة، ما يعني فقدان الكثير من الأرواح، وحرمان أهلنا في غزة بشكل متعمد من حقهم في الاتصال والتواصل، ولا سيما في ظل النزوح والقصف المستمر".

 

استشهاد 7 من كوادر قطاع الاتصالات

وأضاف: أن "الطواقم الفنية بذلت جهودا جبارة في الميدان، من أجل إصلاح الأعطال وإبقاء الخدمة مستمرة رغم العدوان المستمر والمخاطر المحيطة بهم".

ونوّه إلى أن "سبعة من كوادر قطاع الاتصالات قتلوا بعد أن عملوا بدوافع إنسانية ووطنية، وخاطروا بحياتهم طوعا، وببطولة تسجل لهم، بعد أن تركوا عوائلهم ولبوا نداء الواجب في ظل هذا الظرف الصعب، لضمان استمرار تقديم خدمات الاتصالات في القطاع".

وتابع: "نحن اليوم أمام أزمة كبيرة في ظل نفاد الوقود بشكل كامل، فقد بدأت الشركات الفلسطينية تفقد عناصر رئيسة من الشبكة بشكل تدريجي، وذلك بسبب نفاد كميات الوقود اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية التي تزود محطات الشبكة، في ظل انقطاع التيار الكهربائي منذ اليوم الأول للعدوان على القطاع".
 

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