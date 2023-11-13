الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الدفاع المدني بغزة: العديد من مستشفيات القطاع تحت حصار قوات الاحتلال

مستشفي القدس، فيتو
مستشفي القدس، فيتو

 قال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، اليوم الإثنين، إن  العديد من مستشفيات القطاع تخضع للحصار من قبل جيش  الاحتلال الإسرائيلي.
 وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، أن  العديد من المواطنين محاصرون حاليا بالقرب من مستشفى القدس.

 وتابع محمود بصل أن قوات جيش الاحتلال  الإسرائيلي فصلت الرجال عن النساء واعتقلت الرجال قرب مستشفى القدس.

 وقبل وقت سابق قال محمود بصل، إن  الاحتلال الإسرائيلي يعتمد سياسة التضليل والتهرب من المسؤولية في قصفه للمستشفيات بالقطاع، مشيرًا إلى أنه يتعمد قتل المدنيين الفلسطينيين العزل في غزة.

Advertisements

 وأشار بصل إلي أن الاحتلال الإسرائيلي يُنفذ عمليات إبادة جماعية يستهدف بها إيقاع أكبر عدد من الشهداء في غزة.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أن الاحتلال يمنع فريق الدفاع المدني الوصول إلى مناطق عديدة في قطاع غزة لانتشال ضحايا القصف الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الواقع في قطاع غزة مأساوي في ظل استهداف الاحتلال للمستشفيات والمنازل بقطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أن عدد كبير من النازحين داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة يصعب الوصول إليه جراء القصف الإسرائيلي.

كتائب القسام تستهدف دبابتين إسرائيليتين في غزة

استشهاد أحد أفراد أطقم القاهرة الإخبارية وإصابة آخر في غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل ابادة جماعية جيش الإحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال كتائب القسام مجمع الشفاء الطبي في غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

كتائب القسام تستهدف دبابتين إسرائيليتين في غزة

استشهاد أحد أفراد أطقم القاهرة الإخبارية وإصابة آخر في غزة

300 محام دولي يعلنون حربا قانونية على الاحتلال.. إقامة دعوى في الجنائية الدولية.. وجايلز ديفرز يتوعد إسرائيل بمصير أسود

الأكثر قراءة

قرار جمهوري جديد اليوم (مستند)

قائمة أسعار سجائر فيليب موريس مصر بعد الزيادة (إنفوجراف)

زيادة جديدة في أسعار سجائر شركة فيليب موريس

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض 8 أنواع في سوق العبور

هل ينتقل ثنائى الأهلى إلى سموحة؟

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

رئيس الوزراء يقرر تأسيس شركة صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم

سيناتور جمهوري يفضح جرائم أمريكا في المنطقة: تقدم الأسلحة لإسرائيل لقتل المدنيين (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض 8 أنواع في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، طرح الفراولة بسعر 30 جنيهًا في سوق العبور

زيادة جديدة في أسعار سجائر شركة فيليب موريس

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الطماطم والبطاطس يعاود الارتفاع في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

فرحة أبوه بولادته مكملتش وخسر كل فلوسه.. حكاية الكوميديان التلقائي يونس شلبي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهم وخسارة المال

علي جمعة يطالب الأمة الإسلامية بالصبر على البلاء والدعاء لتحقيق النصر

المزيد
الجريدة الرسمية