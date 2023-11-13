الدفاع المدني بغزة: العديد من مستشفيات القطاع تحت حصار قوات الاحتلال

قال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، اليوم الإثنين، إن العديد من مستشفيات القطاع تخضع للحصار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، أن العديد من المواطنين محاصرون حاليا بالقرب من مستشفى القدس.

وتابع محمود بصل أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي فصلت الرجال عن النساء واعتقلت الرجال قرب مستشفى القدس.

وقبل وقت سابق قال محمود بصل، إن الاحتلال الإسرائيلي يعتمد سياسة التضليل والتهرب من المسؤولية في قصفه للمستشفيات بالقطاع، مشيرًا إلى أنه يتعمد قتل المدنيين الفلسطينيين العزل في غزة.

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وأشار بصل إلي أن الاحتلال الإسرائيلي يُنفذ عمليات إبادة جماعية يستهدف بها إيقاع أكبر عدد من الشهداء في غزة.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أن الاحتلال يمنع فريق الدفاع المدني الوصول إلى مناطق عديدة في قطاع غزة لانتشال ضحايا القصف الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الواقع في قطاع غزة مأساوي في ظل استهداف الاحتلال للمستشفيات والمنازل بقطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أن عدد كبير من النازحين داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة يصعب الوصول إليه جراء القصف الإسرائيلي.