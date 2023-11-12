الأحد 12 نوفمبر 2023
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محافظات

جهاز شؤون البيئة بالشرقية يضبط 166 سيارة مخالفة

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فيتو

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن جودة الهواء هي إحدى أولويات العمل البيئي في مصر لارتباطها بشكل مباشر بصحة الإنسان، وتأثيرها على الوضع البيئي والاقتصادي.

ولفت إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة الهواء وذلك من خلال العمل على تشكيل حملات مفاجئة لفحص عوادم المركبات على الطرق والميادين العامة، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة.

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تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر 

وأضاف محافظ الشرقية أنه في إطار تعزيز الإستدامة البيئية، توظف الدولة جهودها إلى تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون وخاصة من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى خفض تركيز الملوثات في الهواء من أهمها "مبادرة كلايمثون للتنمية المستدامة" و"مبادرة 100 مليون شجرة "و"المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية " فضلًا عن التوسع في استخدام وسائل النقل الجماعي، وإحلال أنواع الوقود بأنواع أقل تلويثًا كالغاز الطبيعي كوقود بديل للمركبات، واستخدام الطاقة المتجددة الشمسية بغرض توليد الكهرباء.

الدكتور مجدي الحصري مدير عام شؤون البيئة 

ومن جهته أكد الدكتور مجدى الحصري مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمي بالشرقية والإسماعيلية، قيام الفرع الإقليمي بتنفيذ 15 حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات بمركزي  الزقازيق وبلبيس بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة والمسطحات ، تم خلالها فحص عادم 1099 سيارة تعمل بالبنزين والسولار، أسفر الفحص عن ضبط  166 سيارة مخالفة  للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السيارات المخالفة.

تنفيذ المادة الثالثة من قرار المحافظ رقم 8155 لسنة 2023

كما أكد في وقت سابق مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمي بالشرقية والإسماعيلية أنه تنفيذا لقرار محافظ الشرقية رقم 8155 لسنة 2023 ونص المادة الثالثة فيه بحظر تشغيل المكامير والفواخير نهائيا خلال الفترة من 1/8 /2023 وحتى 30 /11 /2023. 

وتم تشكيل لجنة من جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية ومجلس مدينة بلبيس والوحدة المحلية بالزوامل للتفتيش على (54) مكمورة فحم على طريق الزوامل بمركز بلبيس للتأكد من توقفها عن العمل، وأسفرت الحملة عن ضبط (2) مكمورة تقوم بالحرق، فتم الاستعانة بالحماية المدنية لإطفائهما وتم إزالتهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب المكامير المخالفة.

جمع المخلفات الموجودة لشاطئ بحر مويس 

وكان الدكتور مجدي الحصري مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية أكد أنه تم تنفيذ أولى فعاليات مبادرة "لا للبلاستيك" بالشرقية، من بحر مويس بالزقازيق حيث استهدفت المبادرة جمع المخلفات الموجودة بالشاطئ، سواء كانت بلاستيكية أو صلبة،  كما قام عدد من الشباب المتطوعين بتوعية الأهالي بأهمية الحفاظ على النيل بوجه عام.

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أضرار المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام 

 وتم التركيز على أضرار استخدامات البلاستيك، خاصة المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام وذلك بالتعاون مع جمعية شباب الشرقية للتنمية، والمكتب العربي للشباب والبيئة، والهيئة العامة للتنشيط السياحي وبمشاركة شباب جمعية الكشافة البحرية، وممثلين عن حي ثان الزقازيق وكذلك وجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية، بالإضافة لممثلين عن مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية  والمنظمات الشبابية والنسائية، والجمعيات الأهلية بمحافظة الشرقية.

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الدكتور ممدزح غراب محافظ الشرقية الدكتور مجدى الحصرى شؤون البيئة بالشرقية اولويات العمل البيئى الوضع البيئى والاقتصادى جودة الهواء

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