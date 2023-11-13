انضمام النني وتريزيجيه وحامد وشريف لمعسكر منتخب مصر

انضم عدد من المحترفين لمعسكر منتخب مصر الاول لكرة القدم والذي انطلق ظهر اليوم الإثنين استعدادا لمباراتي جيبوتي وسيراليون في الجولتين الاولى والثانية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم وهم: محمد النني ومحمود تريزيجيه وطارق حامد ومحمد شريف، على أن يصل باقي المحترفين تباعا.



كما انتظم اللاعبين المحليون في المعسكر وهم:

محمد الشناوي

محمد صبحي

أحمد الشناوي

محمد هاني

عمر كمال

علي جبر

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

رامي ربيعة

محمد حمدي

أحمد فتوح

مروان عطية

أمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود حمادة

حمدي فتحي

مصطفي فتحي

حسين الشحات

ودخل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، اليوم الإثنين، معسكرا تدريبيا مغلقا في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر الجاري يتخلله مباراتين أمام كل من جيبوتي وسيراليون، في مستهل مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر الوطني مرانه الأول في السابعة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي تحت قيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا.

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ومن المقرر أن ينضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بمعسكر المنتخب غدًا الثلاثاء على أن ينتظم في التدريبات الجماعية غدا ايضا على ملعب استاد القاهرة.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي تقام في السادسة مساء يوم الخميس المقبل 16 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

منتخب مصر يبدأ استعداداته لتصفيات كأس العالم، فيتو

القائمة النهائية لمنتخب مصر

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، صباح اليوم الخميس، القائمة النهائية للفراعنة محليين ومحترفين، إستعدادا للانتظام في معسكر مغلق في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، يتخلله مواجهتي جيبوتي وسيراليون في افتتاح تصفيات كأس العالم.

وضمت القائمة كلا من:

محمد الشناوي

محمد صبحي

أحمد الشناوي

محمد هاني

عمر كمال

علي جبر

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

رامي ربيعة

محمد حمدي

أحمد فتوح

طارق حامد

مروان عطية

محمد النني

أمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود حمادة

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفي فتحي

مصطفي محمد

محمد شريف

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

حسين الشحات.

مواجهة جيبوتي وسيراليون بالقوة الضاربة

وقال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إنه يجب البدء بقوة خلال مشوار منتخب مصر بالتصفيات من خلال تحقيق الفوز بالجولة الأولى على جيبوتي.

وأضاف فيتوريا في المؤتمر الصحفي الأخير بمقر اتحاد الكرة الخميس الماضي، "لابد أن نبدأ التصفيات بالقوة الضاربة ولابد من تحقيق الفوز في الجولة الأولى ولا يجب الاستخفاف بأي خصم مهما كان مستواه او تصنيفه، هدفنا عدم التفريط في أي نقاط".

وتابع: "يجب أن يكون إعدادنا للتصفيات في منتهى القوة وندخل المنافسة بمنتهى القوة مع استغلال شهر ديسمبر من أجل الاستعداد الجيد لبطولة أمم إفريقيا".

موعد السفر إلى ليبيريا

وقال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إن يوم ١٧ نوفمبر سيكون موعدا لسفر بعثة المنتخب إلى ليبيريا استعدادا لمباراة سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات على أن تكون العودة يوم ٢٠ نوفمبر إلى القاهرة.