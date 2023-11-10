الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رياضة

موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر استعدادا لجيبوتي وسيراليون

محمد صلاح قائد منتخب
محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر، كشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن موعد انضمام محمد صلاح قائد الفريق لمعسكر الفراعنة المقرر انطلاقه يوم الإثنين المقبل، استعدادا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون في إفتتاح التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

 

وأكد المصدر، أن محمد صلاح سيصل القاهرة في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، على أن ينضم لمعسكر منتخب مصر نفس اليوم، حتى يشارك في تدريبات منتخب مصر استعدادا للمباراة الأولى أمام جيبوتي باستاد القاهرة، والتي ستقام بعد انطلاق المعسكر بـ72 ساعة فقط.

 

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أضاف المصدر، أن جميع المحترفين سيتواجدون في معسكر منتخب مصر في اليوم الأول، أما طارق حامد فمتواجد حاليا في القاهرة كما يتواجد محمد شريف في القاهرة، وسينضمان لمعسكر الفراعنة يوم الإثنين المقبل.

 

فيتوريا يختار 25 لاعبا لمباراتي جيبوتي وسيراليون 

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة اللاعبين النهائية، وتضم ٢٥ لاعبا لمعسكر شهر نوفمبر، والذي يتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولة الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ واللاعبون هم:

محمد الشناوي 
محمد صبحي 
أحمد الشناوي 
محمد هاني
عمر كمال 
علي جبر 
محمد عبد المنعم
أحمد سامي
رامي ربيعة
محمد حمدي
أحمد فتوح 
طارق حامد
مروان عطية
محمد النني
أمام عاشور
أحمد سيد زيزو 
محمود حمادة 
حمدي فتحي
محمد صلاح
مصطفي فتحي
مصطفي محمد
محمد شريف
محمود حسن تريزيجيه 
عمر مرموش 
حسين الشحات.
 وتقام مباراة منتخب مصر وجيبوتي في السادسة مساء يوم ١٦ نوفمبر باستاد القاهرة، بينما تقام مباراة سيراليون يوم ١٩ بليبريا في الرابعة عصرًا.

 

موعد مباراتي منتخب مصر ضد جيبوتي وسيراليون

 وأكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم إقامة مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في السادسة مساء يوم 16 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وكان الموعد المعلن من قبل هو إقامة المباراة في نفس اليوم ولكن في الثامنة مساء، قبل أن يعلن منتخب مصر تقديم موعد المباراة ساعتين لتقام في السادسة مساء.

أما مباراة الجولة الثانية بين منتخب مصر ونظيره السيراليوني فتقام يوم 19 نوفمبر، ويستضيفها ملعب صامويل كاتيون في دولة ليبيريا، في ظل الأزمة التي تواجهها سيراليون خلال الفترة الأخيرة، بسبب سوء الملاعب لديها ورفض الكاف إقامة مبارياتها على ملعبها لهذا السبب.

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