كرة اليد، ياسر لبيب وأحمد الأحمر يسحبان قرعة كأس الأمم الأفريقية

كرة اليد، تقام يوم الأربعاء المقبل قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد 2024، وذلك في مقر دار البنك الأهلي، في حضور عدد كبير من مسئولي الاتحاد الإفريقي والدولي.

ياسر لبيب وأحمد الأحمر يسحبان القرعة

وعلمت “فيتو”، أن اتحاد كرة اليد قرر الاستعانة بكل من ياسر لبيب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، وأحمد الأحمر نجم الزمالك والمنتخب، من أجل سحب قرعة البطولة.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين، مشاركة 16 منتخبا في منافسات البطولة.

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قائمة المنتخبات المشاركة في البطولة

وتضم قائمة المنتخبات المشاركة كل من:

تونس - المغرب - كاب فيردي - الجزائر - غينيا - الكونغو الديمقراطية - أنجولا - الجابون - نيجيريا - الكاميرون - زامبيا - الكونغو برازفيل - كينيا - ليبيا – رواندا – مصر.

تصنيف منتخبات كأس الأمم الإفريقية

وأعلن الاتحاد الأفريقي تصنيف المنتخبات المشاركة في البطولة وجاء كالتالي:

التصنيف الأول: مصر – كاب فيردي – المغرب – تونس

التصنيف الثاني: الجزائر – غينيا – الكونغو الديمقراطية – أنجولا

التصنيف الثالث: الجابون – نيجيريا – الكاميرون – زامبيا

التصنيف الرابع: الكونغو برازفيل – كينيا – ليبيا – رواندا

وتقام منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، على أن تقام مباريات مجموعة مصر على صالة رقم 1.

الأهلي يعلن تجديد عقود نجوم كرة اليد

أعلن مسئولو النادي الأهلي تجديد عقود 6 من نجوم الفريق الأول لكرة اليد، ليستمروا ضمن صفوف المارد الأحمر لمواسم مقبلة.

وضمت قائمة النجوم كل من، عمر كاستيلو وعمر سامي وهشام سيسا وعبد الرحمن طه وأحمد راضي وعبد العزيز إيهاب زيزو.

الأهلي يحصد المركز الخامس في المونديال

فاز الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، على فريق الخليج السعودي بنتيجة (35-34)، في المباراة التي جمعت بينهما لتحديد صاحب المركز الـ5 ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح الخليك السعودي بنتيجة (16-14)، وذلك قبل أن ينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة (30-30)، وحسم الأهلي المباراة في الرميات الـ7 أمتار.

الأهلي ينهي مشاركته في مونديال الأندية

وأنهى الأهلي مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية محتلا المركز الخامس في الترتيب العام، فيما احتل الخليج السعودي المركز السادس.

وكان الأهلي قد تأهل إلى مباراة المركز الخامس، بعد الفوز على الكويت الكويتي بنتيجة (35-25)، في أولى مواجهات تحديد المراكز من الـ5 وحتى الـ8، في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وعلى الجانب الآخر، وصل الخليج السعودي إلى مباراة المركز الخامس بعد الفوز على النجمة البحريني بنتيجة (27-24).

وكان الأهلي قد أنهى مشاركته في دور المجموعات محتلا وصافة مجموعته، بعد الفوز في مواجهة أمام النور السعودي، والخسارة في المباراة الثانية أمام برشلونة الإسباني.

قائمة الأهلي في مونديال كرة اليد

وتضم قائمة الأهلي في البطولة 20 لاعبا هم:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - راضي محمد - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن فيصل - عبد العزيز إيهاب - عمر خالد كاستلو - محسن رمضان - ياسر سيف - عمر سامي - محمد لاشين - محمد إبراهيم - أحمد خيري - محمود شلبي - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد راضي - عبد الرحمن حميد - سيف هاني.