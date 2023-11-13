سقوط عنصر اجرامي بحوزته 240 طربة حشيش بـ1.7 مليون جنيه في المنوفية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 240 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصر إجرامى بالمنوفية بقصد الإتجار، وتقدر قيمتها المالية بحوالي 1.7مليون جنيه.
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهمتخذًا من دائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة المركز وبحوزته (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1.7 مليون جنيه تقريبًاوتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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