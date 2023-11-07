محافظ الشرقية: متابعة الأجهزة التنفيذية لتطوير وتحسين جودة الخدمات

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن مصلحة المواطن على رأس أولويات عمل الجهاز التنفيذى، مشيرًا إلى تضافر الجهود بين الجهات المعنية لسرعة حل مشاكل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم لنيل رضاهم وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذى. مشددا على رؤساء المراكز والمدن المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات الجارية بالقطاعات الخدمية والتنموية مع ضرورة استمرار حملات النظافة وأعمال التجميل ورفع الإشغالات وصيانة أعمدة الكهرباء، وتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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مركز أبوحماد ومدينة القنايات

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز أبو حماد بمتابعة أعمال النظافة بالمدينة والوحدات المحلية حيث توجهت حملة نظافة بالوحدة المحلية بكفر العزازي شملت رفع تراكمات القمامة بمناطق (صينية العزازي والطريق الدولي) لتوفير بيئة صحية نظيفه.وفي مدينة القنايات، تواصل الأجهزة التنفيذية أعمال النظافة والتجميل والتطوير بنطاق المدينة، فضلا عن استكمال أعمال الرصف والتطوير الجارية طبقًا للخطة الموضوعة لعام 2023 - 2024، كما قامت وحدة التدخل السريع المتواجدة على التوالي بمدينة القنايات بإزالة التراكمات الموجودة بالنقطة الوسيطة بالمدينة حيث تم رفع مخلفات القمامة من كافة نقاط التجميع بواسطة العاملين بإدارة المخلفات الصلبة وتم نقل كمية تراكمات قدرها 50 طن من النقطة الوسيطة الي المدفن الصحي بواسطة التريلا الخاصة بالمدينة، فضلا عن استمرار اعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة وترشيد الكهرباء بواسطة العاملين بقسم الإنارة العامة.

رئاسة مركز ومدينة بلبيس وحى اول الزقازيق

وفي مركز ومدينة بلبيس، إنطلقت فرق النظافة لتغطي شوارع المدينة لرفع وإزالة كافة تراكمات القمامة من اماكن تجمعها للحفاظ على بيئة صحية نظيفه كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بأعمال النظافة العامة ورفع كفاءة منظومة النظافة وتم رفع الأتربة والسفوحة من على جانبى طريق مدخل الزقازيق حتى مدخل السنبلاوين ومن مدخل الابراهيمية حتى مدخل ميت غمر، كما اشتملت الاعمال رفع المخلفات والقمامة على الشوارع والأحياء.وفي حي أول الزقازيق، تم متابعه أعمال الدهانات ورفع كفائة البلدورات وتزيين أعمده الإنارة بعلم مصر، وكذلك متابعه أعمال النظافة ورفع القمامة ورفع السفوحة وذلك بشارع النقراشى وشارع الدلتا عبد اللطيف وشارع المعهد الدينى وشارع عبد السلام عارف وشارع عبد العزيز اباظه وشارع محمد حسين ونفق أبو الريش من أجل إظهار شوارع وميادين الحى بالصورة الحضارية والجمالية.

حى ثان والإبراهيمية وفاقوس

هذا وقد قامت حي ثان الزقازيق، تواصل رئاسة الحي أعمال ترميم البلدورات وغسيل الأرصفة قبل الدهان للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدينة كما قام مركز ومدينة الإبراهيمية بمتابعة أعمال توسعة وتمهيد مدخل قرية الحلوات/ الطريق الدائري وكذا مدخل عزبه يعقوب بالمدينة لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين والمركبات. وكذا تابعت رئاسة مركز ومدينة فاقوس أعمال النظافة بالمدينة بالوردية الصباحية والتى تضمنت رفع القمامة والتراكمات من عدد كبير من المناطق والشوارع بالمدينة، بالإضافة إلى كنس الأتربة والسفوحة، ورى وعناية الأشجار بالحدائق العامة واستكمال أعمال تطوير وتجميل مداخل المدينة.

مركز ومدينة مشتول ومنيا القمح

وفي مركزو مدينة مشتول السوق بالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبه والبلديه تم رفع القمامة والتأكد من عدم وجود تجمعات للأوراق أو القمامة أمام جميع المدارس أو أى إشغالات أو باعة جائلين حرصًا على سلامة الطلاب وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بنطاق المدينة. وفي مركز ومدينة منيا القمح تم متابعه الإنارة العامة على الطرق والمداخل الخاصة بالوحدات المحلية حيث تم متابعه الإنارة العامة بطريق القبة التابعة للوحدة المحلية بالتلين والقرى المجاورة لها. و قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بتفقد أعمال الحملة الميكانيكية للتأكد من جاهزية المعدات لتحسين مستوى النظافة بالمدينة والوحدات المحلية التابعة لها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين