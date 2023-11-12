الأحد 12 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

كتائب القسام تدمر دبابتين للاحتلال في محور جنوب غزة

حماس،فيتو
حماس،فيتو

غزة الآن، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” عن تدمير دبابتين في محور جنوب غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالقنص كل من يتحرك في مستشفى الشفاء، وذلك وسط استمرار قصف واشتباكات عنيفة في محيط مستشفى الشفاء.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الأحد، استشهاد عدد من الجرحى المتواجدين في أقسام مستشفى الشفاء بغزة، بسبب انقطاع الكهرباء.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن حزاما ناريا في محيط المستشفى خلال الليل.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أنها فقدت الاتصال مع منسقيها داخل مجمع مستشفى الشفاء، أكبر منشأة للرعاية الصحية في غزة، وسط تقارير عن تعرض المجمع لهجمات متكررة.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، على حسابه في منصة “إكس”.

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كما أكد رئيس منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تشعر بقلق بالغ إزاء سلامة العاملين في المجال الطبي والمرضى، وتدعو أيضًا إلى إجلائهم الفوري.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد مستشفيات قطاع غزة انهيارا كاملا، فالقصف المريع استهدف نهاية الأسبوع السابع وبداية الثامن المستشفيات فصارت كلها تحت حزام ناري منعها حتى من إخراج الشهداء.

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