الإثنين 13 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يسقط طائرات مسيرة اخترقت أجواء إسرائيل

طائرات مسيرة، فيتو
طائرات مسيرة، فيتو

 الهجوم البري على غزة، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنه تم إسقاط طائرتين مسيرتين اخترقتا الأجواء في شمال إسرائيل.

طائرات مسيرة تخترق أجواء إسرائيل 

 وفي السياق ذاته أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بأن صافرات الإنذار دوت بسبب اختراق الطائرات بدون طيار المشتبه بها أجواء الجليل الأعلى.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أنه تم سماع التنبيهات في مستوطنات ييرون وجيش والريحانية وألما وأفيفيم وكيرم بن زيمرا وبارام ودالتون ومنطقة رمات دالتون الصناعية.

كما أضافت الصحيفة أن صفارات الإنذار دوت تحسبا لوابل من الصواريخ قادم في صفد والبلدات القريبة في الجليل الأعلى، وكذلك في عكا وضواحيها في الجليل الغربي.

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وجاءت التنبيهات وسط هجمات متكررة على شمال إسرائيل من قبل جماعة حزب الله اللبنانية والفصائل الفلسطينية المتحالفة معها في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم أصيب 5 جنود إسرائيليين، جراء استهدافهم بقذيفة مضادة للدبابات تم إطلاقها  من الأراضي اللبنانية.

 

مواجهات حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي 

وفي السياق ذاته كشف  جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه  اليوم الإثنين، عن  مقتل ضابط وجندي وإصابة آخر بجراح خطيرة خلال معارك في شمال قطاع غزة ليبلغ بذلك الإجمالي المعلن لقتلى جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر 364 جنديا.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان.

وشهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال الأيام القليلة الماضية، تصعيد خطير بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ظل تكثيف دولة الاحتلال هجماتها على قطاع غزة وارتكاب أبشع الجرائم.

وهدد حزب الله اللبناني بتوسيع دائرة القتال ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي خارج قطاع غزة، في حال استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي غزة.

مواجهات حزب الله وجيش الاحتلال 

وحول أسباب تكثيف حزب الله اللبناني من هجماته على جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب البلاد، أوضح الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، اللواء نصر سالم أن حزب الله يسعى لتخفيف الضغط عن المقاومة الفلسطينية من خلال جر جزأ كبير من جيش الاحتلال إلى الحدود اللبنانية.

وقال اللواء نصر سالم، الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي: إن خطاب حسن نصر الله يوجه رسالة رادعة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من خطورة استمرار العدوان على غزة.

خطاب نصر الله يحمل تهديدا لأمريكا وإسرائيل

وأشار الخبير العسكري إلى أن تهديد نصر الله يأتي في وقت تزداد فيه المخاوف الأمريكية والإسرائيلية، من فتح جبهات جديدة بعيدا عن قطاع غزة.

وأكد نصر سالم،  أن الضربات والمناوشات التي يقوم بها حزب الله اللبناني على  الحدود مع إسرائيل، تشكل ضغطا كبيرا على جيش الاحتلال.

ونوه نصر سالم، إلى أن حزب الله يمتلك القدرات العسكرية لتوجيه ضربات موجعة للمصالح الأمريكية والقوات الإسرائيلية، فهو يمتلك قدرات صاروخية كبيرة بأعداد تصل إلى 150 ألف صاروخ.

وشن حزب الله عددا كبيرا من الهجمات خلال الأيام القليلة الماضية على مواقع تابعة لجيش الاحتلال على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مما أسفر عن سقوط خسائر بشرية وعسكرية في مواقع جيش الاحتلال.

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تخفيف الضغط عن المقاومة الفلسطينية «أبرز الأهداف»..أسباب الهجمات المكثفة لحزب الله ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

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خبير: حزب الله يكثف هجماته على جيش الاحتلال لتخفيف الضغط عن المقاومة الفلسطينية

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الهجوم البري على غزة غزة إسرائيل طائرات مسيرة تخترق أجواء إسرائيل جيش الاحتلال حزب الله

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