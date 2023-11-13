تخفيف الضغط عن المقاومة الفلسطينية «أبرز الأهداف»..أسباب الهجمات المكثفة لحزب الله ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

الهجوم البري على غزة، شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال الأيام القليلة الماضية، تصعيد خطير بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ظل تكثيف دولة الاحتلال هجماتها على قطاع غزة وارتكاب أبشع الجرائم.

مواجهات حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي

وهدد حزب الله اللبناني بتوسيع دائرة القتال ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي خارج قطاع غزة، في حال استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي غزة.

وحول أسباب تكثيف حزب الله اللبناني من هجماته على جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب البلاد، أوضح الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، اللواء نصر سالم أن حزب الله يسعى لتخفيف الضغط عن المقاومة الفلسطينية من خلال جر جزأ كبير من جيش الاحتلال إلى الحدود اللبنانية.

وقال اللواء نصر سالم، الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي: إن خطاب حسن نصر الله يوجه رسالة رادعة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من خطورة استمرار العدوان على غزة.

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خطاب نصر الله يحمل تهديدا لأمريكا وإسرائيل

وأشار الخبير العسكري إلى أن تهديد نصر الله يأتي في وقت تزداد فيه المخاوف الأمريكية والإسرائيلية، من فتح جبهات جديدة بعيدا عن قطاع غزة.

وأكد نصر سالم، أن الضربات والمناوشات التي يقوم بها حزب الله اللبناني على الحدود مع إسرائيل، تشكل ضغطا كبيرا على جيش الاحتلال.

ونوه نصر سالم، إلى أن حزب الله يمتلك القدرات العسكرية لتوجيه ضربات موجعة للمصالح الأمريكية والقوات الإسرائيلية، فهو يمتلك قدرات صاروخية كبيرة بأعداد تصل إلى 150 ألف صاروخ.

وشن حزب الله عدد كبير من الهجمات خلال الأيام القليلة الماضية على مواقع تابعة لجيش الاحتلال على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مما أسفر عن سقوط خسائر بشرية وعسكرية في مواقع جيش الاحتلال.

بالفيديو | مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية تموضعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي قرب موقع العاصي مقابل بلدة ميس الجبل عند الحدود اللبنانية الفلسطينية#حزب_الله pic.twitter.com/F2lidCcmDe — قناة المنار (@TVManar1) November 12, 2023

وعلى الرغم من الغارات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مواقع تابعة لحزب الله اللبناني، إلا أنها لم تدخل في مواجهة مفتوحة معه.

وعلى ما يبدو فإن إسرائيل تخشى المواجهة الشاملة مع حزب الله والدخول في أكثر من جبهة للقتال في وقت واحد، وهو ما يشكل ضغط كبير عليها.

وحذرت الإدارة الأمريكية جيش الاحتلال الإسرائيلي من دخول مواجهة مفتوحة مع حزب الله اللبناني خلال تلك الفترة، خاصة في ظل استمرار المعارك الضارية والخسائر التي تكبدتها إسرائيل في الحرب ضد كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس.

جيش الاحتلال، فيتو

ويعتبر حزب الله أقوى من المقاومة الفلسطينية نظرا لما يمتلكه من إمكانيات عسكرية وترسانة أسلحة ضخمة، خاصة مع تطور ترسانته جراء التدخل في الحرب الأهلية في سوريا.

واستخدم حزب الله اللبناني الصواريخ المضادة للدروع في قصف مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي وهو ما ألحق خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوفه.

وتبنى الحزب استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في مثلث الطيحات رويسة العاصي على الحدود بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات ‏مؤكدة.

وقال الحزب إنه استهدف قوة مشاة لوجستية إسرائيلية قال إنها كانت بِصدد نصب أعمدة إرسال وأجهزة تنصت وتجسس ‏في تجمع مُستحدث قرب ثكنة دوفيف، "وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيلٍ وجريح".

ترسانة أسلحة حزب الله تثير مخاوف إسرائيل

ويمتلك حزب الله اللبناني قدرات عسكرية كبيرة وهو ما يزيد من صعوبة المواجهة بين إسرائيل وحزب الله خاصة بعد حرب يوليو 2006، المدمرة التي خاضها مع إسرائيل، كما عزز قدراته القتالية على وقع مشاركته، منذ 2013، في النزاع في سوريا.

100 ألف مقاتل مدربين ومسلحين

وأعلن "حزب الله" في بيان صادر عنه في مناسبات عدة أنه أصبح يمتلك أسلحة وصواريخ متطورة عدة قادرة على بلوغ عمق إسرائيل.

وفي 2021، أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله أن لدى حزبه 100 ألف مقاتل مدربين ومسلحين، من بينهم قوة "الرضوان" التي تعد قوات النخبة في حزب الله من حيث الجاهزية ونوعية السلاح.

ومنذ 2006، ليس لـ"حزب الله" أي وجود عسكري مرئي في المنطقة الحدودية اللبنانية، بموجب القرار 1701 الذي منع أي تواجد مسلح في المنطقة، باستثناء الجيش اللبناني، وقوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل).

لكنه بنى مخابئ وأنفاقًا يتحرك عناصره فيها، بعضها عابر للحدود، حيث أعلنت إسرائيل، في نهاية 2018، تدمير أنفاق اتهمت الحزب بحفرها عبر الحدود، حيث يرى مراقبون أن الأنفاق إستراتيجية قديمة يتبعها حزب الله، مرجحة أن تكون الشبكة "واسعة النطاق".

صواريخ ومضادات ومسيرات

وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، أنه خلال التصعيد الأخير، استخدم "حزب الله" بشكل رئيس الصواريخ الموجهة وقذائف مدفعية وبشكل أقل صواريخ أرض جو ضد المسيرات الإسرائيلية.

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وتقول الباحثة من مركز "كونترول ريسكس" دينا عرقجي: "منذ حرب 2006، وسع "حزب الله" بشكل كبير ترسانته لناحية الكمية والنوعية"، مشيرة إلى أنه كان يمتلك 15 ألف صاروخ حينها، لكن التقديرات، اليوم، تبين أن "العدد تضاعف نحو 10 مرات"، وبات يمتلك أسلحة "متطورة أكثر" بينها صواريخ دقيقة.

في سبتمبر 2018، أعلن حزب الله أنه يمتلك صواريخ دقيقة لطالما حذرت إسرائيل منها، ما يتيح له، وفق عرقجي، "ضرب أهداف بدقة أكبر وهامش خطأ أقل".

وفي أغسطس، قال نصرالله إن حزبه يحتاج "بضعة صواريخ دقيقة" لتدمير لائحة أهداف بينها مطارات مدنية وعسكرية، وقواعد سلاح الجو، ومحطات توليد كهرباء ومياه، مجموعة من البنى التحتية، ومصافي النفط، إضافة الى "مفاعل ديمونا".

كما يمتلك "حزب الله" صواريخ موجهة استخدمها في غالبية عملياته ضد المواقع الإسرائيلية الحدودية خلال التصعيد الأخير مع إسرائيل.

منصة صواريخ ثأر الله المضادة للدروع

وفي أغسطس الماضي، أعلن حزب الله عن منصة مزدوجة للصواريخ الموجهة أطلق عليها تسمية "ثأر الله"، وهي عبارة عن منظومة أسلحة مضادة للدروع مؤلفة من منصتي إطلاق ومخصصة لرماية صواريخ “الكورنيت”، وتتمتع، وفق الإعلام الحربي التابع للحزب، "بدقة إصابة الأهداف بتوقيت متزامن وتدميرها".

يمتلك الحزب أنواعًا مختلفة من صواريخ أرض - أرض غير الموجهة، والتي شكلت الجزء الأكبر من ترسانته في حرب 2006، وقد طورها تدريجيًا، بينها صواريخ غراد.

ووفق تقرير صادر، العام 2018، عن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، ومقره واشنطن، يمتلك الحزب أنواعًا مختلفة من صواريخ "الكاتيوشيا" يترواح مداها بين 4 و40 كيلومترًا، كما يمتلك"فجر 3 و5" (43 و75 كيلومترًا)، ورعد (60 و70 كيلومترًا).

واستخدم الحزب، مؤخرًا، صواريخ أرض-جو ضد المسيرات الإسرائيلية. وسبق له أن هدد، العام 2019، باستهداف المسيرات الإسرائيلية، وظهر في شريط مصور نشره حينها سلاح أرض - جو يُحمل على الكتف.

ويمتلك "حزب الله" سلاحًا مضادًا للسفن استخدمه، العام 2006، حين أعلن استهداف بارجة عسكرية إسرائيلية قبالة الشواطئ اللبنانية.

وفي 2019، نشر شريط فيديو بيّن فيها امتلاكه لصواريخ 802-C (سي 802)، و704-C (سي 704)، المضادة للبوارج والسفن العسكرية.

وقد يكون بات يمتلك صواريخ أكثر تطورًا.

وفي شريط فيديو بثه الاعلام الحربي، في 2022، خلال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، والتي انتهت باتفاق برعاية أمريكية، حدّد حزب الله موقع منصة إنتاج الغاز في حقل كاريش على بعد 90 كيلومترًا من الشواطئ اللبنانية.

مسيرات بأحجام مختلفة منها طائرات تجسس

وبحسب مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، يمتلك الحزب صواريخ "ياخونت" الروسية المضادة للسفن.

يمتلك "حزب الله" كذلك مسيرات من أحجام مختلفة منها طائرات تجسس، وأخرى يمكن تحميلها بذخائر. وأعلن منذ بدء التصعيد الأخير أكثر من مرة استخدام مسيرات "هجومية" محملة بمتفجرات.