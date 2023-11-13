تعاقدت على "سر إلهي" في رمضان 2024.. مشوار روجينا مع البطولة المطلقة.. ومسلسل "ستهم" الأكثر نجاحا

روجينا، تعتبر الفنانة روجينا من أبرز الفنانات حاليًا في عالم الدراما التليفزيونية، فضلًا عن أنها أصبحت اسمًا هامًا في أي موسم من المواسم الرمضانية الدرامية، حتى أنها تخوض المنافسة في رمضان المقبل بمسلسل جديد وهو "سر إلهي"، من إخراج رؤوف عبد العزيز.

مشوار الفنانة روجينا مع الدراما التليفزيونية

والفنانة روجينا من مواليد أبريل عام ١٩٧٣، ولقد تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية في قسم التمثيل والإخراج، وبدأت حياتها الفنية من خلال مسلسلات تلفزيونية مثل (العائلة، المال والبنون، ليالي الحلمية)، وواصلت إبداعها عبر المشاركة في أعمال أخرى متعددة مثل حكايات زوج معاصر، حارة الزعفراني، سلطان الغرام، في أيد أمينة، المصراوية الجزء الأول، مع سبق الإصرار، نقطة ضعف.

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حكاية حياة.. علامة فارقة في مشوار روجينا

وبالرغم من أعمالها الناجحة السابق ذكرها إلا أن مسلسل حكاية حياة يعتبر محطة فارقة في مشوار روجينا في عالم الدراما التليفزيونية، والذي جسدت من خلاله شخصية ندى وكانت أحداث المسلسل تدور حول حياة وهي امرأة مريضة بانفصام الشخصية، مودعة في مستشفى الأمراض العقلية بعد أن قتلت والدتها، تحاول حياة إقناع الطبيب النفسي المعالج بأنها ضحية لمكيدة دبرتها العائلة، وحين يقتنع بالفعل بقصتها يساعدها على الخروج من المستشفى لتبدأ حياة رحلة صراع مليئة بالمفاجآت، ومع الوقت تبدأ ألغاز كثيرة في التكشف وتتفكك خيوطها مع سير الأحداث.

المسلسل من إخراج محمد سامي ومن تأليف أيمن سلامة، وبطولة غادة عبدالرازق، وطارق لطفي، وأحمد زاهر، وروجينا، وخالد سليم، ورزان مغربي.

بنت السلطان.. البطولة المطلقة الأولى

واصلت روجينا مشوارها الفني عبر عدد من الأدوار الهامة، إلى عام ٢٠٢١ حيث كانت روجينا على موعد مع أولى بطولاتها المطلقة من خلال مسلسل بنت السلطان، والذي كان بمثابة الخطوة الأولى لها في عالم البطولة المطلقة.

ودارت أحداث مسلسل بنت السلطان حول الفتاة الشعبية عزة التي تجد حياتها على المحك، فبعد وفاة والدها سلطان، الذي كان أكبر تجار المخدرات في مصر، تقسوا عليها الحياة، وتجبرها على حياة لا تشبهها في شيء، وعندما تقرر عزة الهرب من قدرها الذي فرض عليها، يقع لها ما لم يكن بالحسبان، ومن هنا تنقلب حياتها رأسا على عقب، وتدخل في مغامرة جديدة أشد صعوبة ومرارة مما كانت تعيش فيه.

المسلسل من إخراج أحمد شفيق، وتأليف أيمن سلامة، ومن بطولة روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمد مهران.

روجينا في بنت السلطان، فيتو

مسلسل انحراف.. البطولة المطلقة الثانية

في رمضان عام ٢٠٢٢ قدمت روجينا مسلسل انحراف وهو ثاني بطولة مطلقة لها، ومسلسل "انحراف" يعبر عن قضايا من داخل المجتمع المصرى، وهو يناقش فكرة انحراف السلوك بشكل عام، ويوضح ماذا يمكن أن يحدث فى حالة انحراف سلوك ذلك الشخص وإلى ماذا سيوصله هذا الانحراف، ومدى تأثير ذلك عليه وعلى المجتمع.

ومسلسل انحراف مأخوذ من قصص حقيقية مستوحاة من واقع المجتمع المصرى، وبالأخص قصص تمس المرأة المصرية، والرسالة الأساسية للمسلسل كانت عرض عدد من القضايا التى تخص المرأة، وهدفه هو توضيح أن المرأة فى مجتمعنا لا بد أن تكرم وتُحترم وتعامل بأفضل طريقة ممكنة فى مجتمعنا.

والمسلسل تدور أحداثه في دراما تشويقية مليئة بالغموض، حول انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية؛ يصطدمون بطبيبة نفسية وتقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة، وهو من إخراج رؤوف عبدالعزيز ومن تأليف مصطفى شهيب وشارك في البطولة إلى جانب روجينا كل من أحمد صفوت، لوسي، سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي.

ستهم.. موضوع جريء ومختلف

وفي رمضان عام ٢٠٢٣ قدمت روجينا مسلسلا متميزا وهو ستهم الذي نافس منافسة قوية وأثبتت من خلاله روجينا إمكانياتها كممثلة متميزة، ودارت أحداث مسلسل ستهم حول "ستهم التي تدخل في عدة صراعات مع أسرتها وتحاول تربية أبناءها بعيدا عن المشاكل بعدما يُقتل زوجها، ثم تضطر للتنكر في هيئة رجل حتى تواجه الصعوبات التي تقابلها في الحياة.

مسلسل ستهم من إخراج رؤوف عبدالعزيز وتأليف ناصر عبدالرحمن، ومن بطولة روجينا، محمد عبدالحافظ، نانسي صلاح، أمير صلاح، ياسين التهامي، إبراهيم السمان.

سر إلهي.. جديد روجينا في ٢٠٢٤ وتجربة جديدة مع رؤوف عبد العزيز

وفي رمضان المقبل ٢٠٢٤، سوف تطل روجينا على الشاشات من خلال مسلسل جديد وهو سر إلهي، في تجربة جديدة مع المخرج رؤوف عبد العزيز بعد مسلسلي انحراف وستهم، ويدور مسلسل "سر إلهي" في إطار اجتماعي إنساني، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة التالية من التحضيرات بإنهاء الاتفاق مع جميع فريق المسلسل، وتكثيف جلسات العمل بين الفنانة روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز.

ولقد سبق وقالت روجينا عن المخرج رؤوف عبد العزيز أنه شرف لها أن تتعامل معه باعتباره مخرج مبدع ومتميز وعبقرى، ولديه رؤية وعين جيدة يستطيع أن يخرج بها الكثير من المواهب داخل الممثل، وقالت في حوار سابق لها مع فيتو “أنا أقول للجميع أننى فى مدرسة رؤوف عبد العزيز، لذلك الجمهور يرى روجينا الآن بطعم وشكل مختلف”.

وتابعت فيما يتعلق بطبيعة عملها مع المخرج رؤوف عبد العزيز من واقع تجربتها في مسلسل انحراف ”اخترت أن أكون تحت قيادة المخرج رءوف عبد العزيز وأن يكون هو المتحكم الأول والأخير فى كل تفصيلة تخص المسلسل، وكما أوضحت أننى لا أتدخل فى أي شيء يخص عمله فأنا ممثلة مثل باقى الممثلين فى العمل".