الأحد 27 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

روجينا بإطلالة مميزة في أحدث ظهور لها

روجينا، فيتو
روجينا، فيتو

روجينا، نشرت الفنانة روجينا صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر ظهرت خلالها بإطلالة جذابة.

وأطلت روجينا خلال الصورة بفستان “فوشيا”، وتفاعل معها عدد من جمهورها بالتعليقات الإيجابية.

مهرجان القاهرة للدراما

وكانت الفنانة روجينا حرصت مؤخرا على التواجد على ريد كاربت مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية تحت شعار "60 سنة دراما"مع زوجها الفنان أشرف زكي وابنتهما.

وأقيم المهرجان قبل أيام وحصل تتر مسلسل “ستهم” بطولة روجينا على جائزة أفضل تتر من أداء الشيخ ياسين التهامي.

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وكان آخر أعمال روجينا هو مسلسل ستهم، الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي.

 

مسلسل ستهم

 

يشار إلي أن مسلسل"ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما،  وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

 

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روجينا الفنانة روجينا روجينا وزوجها أشرف زكي روجينا وابنتها اخبار الفن

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روجينا برفقة زوجها وابنتها في حفل مهرجان القاهرة للدراما

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