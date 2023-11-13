الإثنين 13 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ بني سويف يشهد ختام بطولة شمال الصعيد لمدارس التربية الخاصة والدمج

محافظ بني سويف يشهد
محافظ بني سويف يشهد ختام البطولة، فيتو

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، حفل ختام منافسات المستوى الإقليمي لمحافظات شمال الصعيد، لطلاب مدارس التربية الخاصة في ألعاب القوى وكرة السلة للتربية السمعية والدمج.

جاء ذلك بحضور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية ولفيف من ممثلي المحافظات المشاركة "الفيوم، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، بجانب بني سويف".

وفي كلمته رحب المحافظ بضيوف بني سويف من قيادات ومسؤولي التعليم بمحافظات إقليم شمال الصعيد، معرباُ عن سعادته بالتواجد والمشاركة في هذه الفعالية، التي تشرف على تنظمها الإدارة العامة للتربية الخاصة بالإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة، وتهدف لاكتشاف وتنمية الإمكانيات والقدرات الكامنة لدى الطلاب لاختيار أفضل العناصر لتمثيل منتخب الإقليم في البطولة التي تقام على مستوى الجمهورية، منوهًا عن أهمية الأنشطة التربوية بالمدارس وطلاب التربية الخاصة والدمج وصقل خبرات الطلاب الموهوبين وتنميتها من خلال إشراكهم في المسابقات والفعاليات المحلية والإقليمية.

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من جهته أوضح وكيل التعليم أن المسابقة تقام في إطار اهتمام القيادة السياسية بأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وطبقًا لخطة الأنشطة لطلاب التربية الخاصة والدمج للعام الدراسي 2023/2024، مشيرًا إلى أن المسابقة تتضمن ألعاب القوى للتربية السمعية والدمج، "بنين وبنات" وكرة السلة "بنين وبنات" مشيراُ إلى أن الفئات المستهدفة للحضور مع الطلاب من مسؤولى التربية الخاصة ومنسقى النشاط ومشرفين ومشرفات، حيث يتم تصعيد اللاعبين الفائزين من كل بطولة إقليمية إلى بطولتي الجمهورية لألعاب القوى وكرة السلة لطلاب التربية السمعية والدمج وبحسب نظام وشروط البطولات الإقليمية.

وفي ختام الفعالية، كرم المحافظ الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى المحافظات المشاركة، وتوزيع الجوائز عليهم والتقاط صور تذكارية معهم، حيث هنأهم المحافظ بالفوز في تلك المسابقات، محفزاُ إياهم بالاستعداد الجيد للمشاركة في المنافسات التي تقام على مستوى الجمهورية.

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