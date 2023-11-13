الإثنين 13 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

خبير: حزب الله يكثف هجماته على جيش الاحتلال لتخفيف الضغط عن المقاومة الفلسطينية

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

 قال الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، اللواء نصر سالم، إن حزب الله يسعى لتخفيف الضغط عن المقاومة الفلسطينية من خلال جر جزأ كبير من جيش الاحتلال إلى الحدود اللبنانية.

 

خطاب نصر الله يحمل تهديدا لأمريكا وإسرائيل

 وأضاف اللواء نصر سالم، الخبير العسكري أن خطاب حسن نصر الله الأخير  يوجه رسالة رادعة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من خطورة استمرار العدوان على غزة.

وأشار الخبير العسكري إلى أن تهديد نصر الله يأتي في وقت تزداد فيه المخاوف الأمريكية والإسرائيلية، من فتح جبهات جديدة بعيدا عن قطاع غزة. 

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وأكد نصر سالم، أن الضربات والمناوشات التي يقوم بها  حزب الله اللبناني على  الحدود مع إسرائيل، تشكل ضغطا كبيرا على جيش الاحتلال.

ونوه نصر سالم، إلى أن حزب الله يمتلك القدرات العسكرية لتوجيه ضربات موجعة للمصالح الأمريكية والقوات الإسرائيلية، فهو يمتلك قدرات صاروخية كبيرة بأعداد تصل إلى 150 ألف صاروخ.

وشن حزب الله عددا كبيرا من الهجمات خلال الأيام القليلة الماضية على مواقع تابعة لجيش الاحتلال على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مما أسفر عن سقوط خسائر بشرية وعسكرية في مواقع جيش الاحتلال 

 

اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال 

 وعلى الرغم من الغارات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مواقع تابعة لحزب الله اللبناني، إلا أنها لم تدخل في مواجهة مفتوحة معه.

وعلى ما يبدو فإن إسرائيل تخشى المواجهة الشاملة مع حزب الله والدخول في أكثر من جبهة للقتال في وقت واحد، وهو ما يشكل ضغط كبير عليها.

وحذرت الإدارة الأمريكية جيش الاحتلال الإسرائيلي من دخول مواجهة مفتوحة مع حزب الله اللبناني خلال تلك الفترة، خاصة في ظل استمرار المعارك الضارية والخسائر التي تكبدتها إسرائيل في الحرب ضد كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس

ويعتبر حزب الله أقوى من المقاومة الفلسطينية نظرا لما يمتلكه من إمكانيات عسكرية وترسانة أسلحة ضخمة، خاصة مع تطور ترسانته جراء التدخل في الحرب الأهلية في سوريا.

واستخدم حزب الله البناني الصواريخ المضادة للدروع في قصف مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي وهو ما ألحق خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوفه.

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