ضبط صاحب محل بحوزته عملات أجنبية في البحيرة

ضبط قطاع الأمن العام، مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" بحوزة صاحب محل بالبحيرة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، قيام (مالك محل - مقيم بدائرة مركز شرطة الرحمانية) بالإتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.