معبر رفح يستقبل 3 مصابين فلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية
استقبل معبر رفح البري اليوم الإثنين 3 مصابين فلسطينيين تمهيدا لنقلهم إلى المستشفيات المصرية للعلاج داخلها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم كما بدأ معبر رفح البري في استقبال عدد كبير من حملة الجوازات الأجنبية.
وأكد مصدر بمعبر رفح البري أنه تم السماح للمسافرين من حاملي الجنسيات الأجنبية بدخول الصالة الفلسطينية، استعدادًا للدخول إلى الجانب المصري.
مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات سعودية
واستقبل مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء أمس طائرة مساعدات سعودية خامسة تحمل 35 طنا من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة تمهيدا لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة.
وأكد مصدر في الهلال الأحمر المصري في مطار العريش، أنه جار إفراغ الطائرات من المساعدات الطبية والغذائية تمهيدا لنقلها الى مخازن الهلال الأحمر في العريش، ومن ثم التجهيز لنقلها إلى معبر رفح البري، لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.