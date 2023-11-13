في استطلاع مثير للجدل، مركز بصيرة يصدم المصريين بإحصائية عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

في استطلاع مثير للجدل، كشف المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) عن إحصائية صادمة بخصوص موقف المصريين من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وأجرى المركز استطلاعًا لرأي المصريين حول تهجير الفلسطينيين لسيناء، وقال إن إجراء هذا الاستطلاع جاء بعد محاولات بعض الدول لإقناع الإدارة المصرية بتهجير الفلسطينيين لسيناء، حيث تم إجراء الاستطلاع بالتليفون يومي 18 و19 أكتوبر 2023.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 77% المصريين يرفضون تهجير الفلسطينيين لسيناء، بينما 14% يوافقون و9% أجابوا بأنهم لا يستطيعون التحديد.

وتوضح البيانات أن نسبة المصريين الذين يرفضون تهجير الفلسطينيين لسيناء ترتفع من 72% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 92% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى، كما ترتفع من 71% بين الشباب في العمر 18-29 سنة إلى 81% بين من بلغوا 50 سنة فأكثر.

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بصيرة: 77% من المصريين يرفضون تهجير الفلسطينيين الى سيناء

وتم سؤال المستجيبين عن عدد من الدول لمعرفة إلى أي مدى يرون هذه الدول معادية أو صديقة، وتشير النتائج إلى أن 89% من المصريين يرون فلسطين دولة صديقة، و3% يرونها محايدة، و6% أجابوا بأنهم لا يعرفون بينما 2% فقط يرونها دولة معادية. في المقابل 88% يرون إسرائيل دولة معادية (79% يرونها معادية جدًا و9% يرونها معادية) و2% يرونها محايدة، و8% أجابوا بأنهم لا يعرفون بينما 2% فقط يرونها دولة صديقة.

وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، حوالي 14% من المصريين يرونها دولة صديقة، و15% يرونها محايدة، و17% أجابوا بأنهم لا يعرفون بينما 53% يرونها دولة معادية. وقد ارتفعت نسبة من يرون أن أمريكا دولة معادية ارتفاعًا ملحوظًا مقارنةً بآخر استطلاع للرأي العام أجراه مركز بصيرة في يونيو 2021 باستخدام نفس المنهجية حيث لم تتجاوز هذه النسبة 21%.

وأبدت مصادر رسمية استغرابها من إقدام المركز على إجراء استطلاع بشأن قضية سيادية حساسة ولها خصوصيتها.

وقالت المصادر التي رفضت ذكر اسمها أن مثل تلك القضايا الكبرى لا يصح إجراء استطلاعات رأي حولها لأنها من أمور السيادة.

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