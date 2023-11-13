استمرار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في قطاع التعليم بشمال سيناء

قالت وزارة العمل في بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء نظمت ندوة توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية، بمشاركة 66 من طالب وطالبة وإداري من مدرسة الشهيدة نهال محمد العقيد الصناعية بنات المدمجة، استكمالًا لما بدأته المديرية من سلسلة الندوات في قطاع التعليم، حيث تناولت أهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية، وكيفية تأمين بيئة العمل في قطاع التعليم حيث الكثافة الطلابية للحفاظ على سلامة الطلاب والمترددين والعمال، وخطط الإخلاء في حالات الطوارئ بالمدارس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت في مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة.

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مديرية العمل بشمال سيناء

وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء، استمرار المديرية فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلي المشروعات القائمة من أي مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومي، وذلك فى مختلف مواقع العمل، وحاضر فى الندوة الكيميائي عبد المنعم محمود من إدارة السلامة والصحة المهنية، والذى قام باستعراض وشرح موضوعات لتأمين بيئة العمل تخص سلامة الطلاب وتوعية جميع الحاضرين من الطلبة وبعض الإداريين بالمعهد بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتقييم المخاطر وخطة الطوارئ وكيفية اعدادها ومواجهة الأزمات والكوارث، وتحت إشراف مدير المديرية، وبحضور نعيمة ابراهيم مديرة المدرسة..

مبادرة سلامتك تهمنا في مدارس بورسعيد

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ندوة للتوعية ضمن مبادرة" سلامتك تهمنا " في مجال السلامة والصحة المهنية، بمجمع مدارس بورسعيد التجريبية للغات،استمرارًا لسلسلة الندوات للتوعية في هذا المجال تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، بحضور 90 من طلاب مدارس ( بورسعيد التجريبية للغات، وبورسعيد الثانوية العسكرية، والمشير الإعدادية بنات، واشتوم الجميل الابتدائية، والتنيس الابتدائية).

وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين طلاب المدارس لخلق بيئة عمل آمنة في قطاع التعليم حيث الكثافة الطلابية للحفاظ علي سلامتهم وسلامة المنشآت التعليمية من المخاطر التي تهدد السلامة والصحة للطلاب والمترددين..

مديرية العمل ببورسعيد

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، أنه القى كلمة خلال افتتاح الفعاليات عن مفهوم السلامة وأهمية تطبيق علم السلامة في كافة مناحي الحياة، للحماية من المخاطر التي قد تحدث في المدرسة أو البيت، وأشار فيها ايضًا إلى ضرورة الالتزام باشتراطات وإجراءات السلامة فى جميع الأوقات والمواقع للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما تضمنت الندوة محاضرة ألقتها الكيميائية حنان عباس حول السلامة السلوكية بالمدارس وكيفية تطبيقها في تعاملاتنا اليومية،وأهمية الجانب السلوكي للأفراد وتحليل المؤثرات السلوكية فى السلامة والصحة المهنية، والتى تؤدى إلى وقوع الحوادث نتيجة لعدم الالتزام باشتراطات وإجراءات ووسائل السلامة والصحة المهنية، وكذلك التعريف بعلم الارجانومكس وتدريب الطلاب علي التعامل طبقا لمفاهيم علم الارجانومكس،. كما قامت الكيميائية إيمان مسعد مدير إدارة السلامة بعمل ورشة عمل مع الطلاب لبيان مدى استفادتهم من مفاهيم السلامة، وذلك بحضور نيرمين عزب ممثل عن المكتب الفني لمحافظ بورسعيد، وإيهاب عبد المقصود نائب عن وكيل وزارة التربية والتعليم، ومني بهنساوي مدير مدرسة بورسعيد التجريبية، ولفيف من مفتشي مكتب السلامة ببورسعيد وبورفؤاد وأعضاء من مركز إصدار التراخيص.