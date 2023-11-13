إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية أوهم شابا بقدرته على مضاعفة نقوده بالجيزة
أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطلا للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالنصب على شاب والاستيلاء منه على مبلغ مالي بعد أن أوهمه بمضاعفة المبلغ.
فيما طلبت النيابة العامة بالجيزة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع نصب أخرى مماثلة من عدمه.
بلاغ النصب على أحد الأشخاص
كانت البداية عندما تلقت جهات التحقيق بلاغا من شاب أفاد فيه تعرضه للنصب على يد أحد الأشخاص، بعد أن استولى منه على مبلغ 1000 جنيه، وذكر المبلغ في شكواه أن المتهم استوقفه بالشارع وأوهمه بقدرته على مضاعفة النقود التي بحوزته ثم استولى على مبلغ 1000 جنيه، وفر هاربا.
بالفحص وتفريغ الكاميرات تم التوصل لهوية المتهم، والقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب جريمة الاستيلاء على المبلغ المالى، فتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق والتي أمرت بما سبق.
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