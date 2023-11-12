إحالة عاطل وتاجر خردة تخصصا في سرقة السيارات بإمبابة للمحاكمة

أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطلا وتاجر خردة للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بإمبابة.

وكانت النيابة العامة قد طالبت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود حوادث سرقة أخرى من عدمه.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية التحقيقات أمام جهات التحقيق المختصة بمزاولة نشاط غير مشروع فـى مجال السرقة من داخل السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأنه ارتكب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن كمية من المسروقات لدى مالك مخزن خردة.

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ونجحت الأجهزة المختصة في ضبط عاطل مقيم بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فـى مجال السرقة من داخل السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" متخذًا من منطقة إمبابة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى،

وبمواجهته قرر بارتكابه (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن كمية من المسروقات لدى مالك مخزن خردة سىء النية مقيم بمنطقة إمبابة وتم ضبطه.