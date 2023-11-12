الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

إحالة عاطل وتاجر خردة تخصصا في سرقة السيارات بإمبابة للمحاكمة

إحالة المتهم للمحاكمة،
إحالة المتهم للمحاكمة، فيتو

 أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطلا وتاجر خردة للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بإمبابة.

وكانت النيابة العامة قد طالبت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود حوادث سرقة أخرى من عدمه.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية التحقيقات أمام جهات التحقيق المختصة بمزاولة نشاط غير مشروع فـى مجال السرقة من داخل السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأنه ارتكب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب،  وأرشد عن كمية من المسروقات لدى مالك مخزن خردة.

Advertisements

ونجحت الأجهزة المختصة في ضبط  عاطل مقيم بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فـى مجال السرقة من داخل السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" متخذًا من منطقة إمبابة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، 

وبمواجهته قرر بارتكابه (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب،  وأرشد عن كمية من المسروقات لدى مالك مخزن خردة سىء النية مقيم بمنطقة إمبابة  وتم ضبطه.

 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جرائم السرقة أمن الجيزة اخبار الحوادث سرقة السيارات المنيرة الغربية النيابة العامة بالجيزة

مواد متعلقة

التحقيقات عن شروع شاب في قتل والديه بالبدرشين: مريض نفسي

استمرار حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في منشأة القناطر

الأكثر قراءة

حرب الشوارع مقبرة إسرائيل في غزة

جمع رفات ودماء القتلى، تعرف عن منظمة زاكا الإسرائيلية ودورها في حرب غزة

الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2024

بلماضي يتحدث عن مواجهتي الصومال وموزمبيق ويوجه رسالة للاعبي الجزائر

وليد فواز يسخر من علاقته بفدوى عابد في مسلسل صوت وصورة

بـ317 مليون يورو، الاحتلال يبيع منظومة مقلاع داوود الدفاعية لفنلندا

لأول مرة في مصر، علاج الوسواس القهري بجراحة في المخ بالمستشفى الجامعي في طنطا

القاهرة ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 13-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

بالأسعار، طرح أراضي تعليمية بالتخصيص الفوري

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 12-11-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

أسعار السكر مساء اليوم الأحد 12-11-2023

المزيد

انفوجراف

رحلة التضخم السنوى في مصر خلال الـ 10 شهور الأولى من 2023 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح أقوال الفقهاء في حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة

تفسير حلم حضن الأم في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية

ما حكم التسمي باسم "حكيم"؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية