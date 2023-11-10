الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رياضة

وزير الرياضة يشهد بروتوكول تعاون مع كريد العقارية لدعم الأبطال المرشحين لحصد ميداليات في أوليمبياد باريس 2024

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة مع قيادات شركة كريد، فيتو

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة كريد  العقارية؛ لدعم الأبطال المرشحين للحصول على ميداليات في أوليمبياد باريس 2024، وذلك بحضور المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي كريد، وقيادات الوزارة والشركة ومجموعة من كبار الصحفيين والإعلاميين.


وبموجب هذا البروتوكول سوف تمنح شركة كريد بالتنسيق والتعاون مع الوزارة، مجموعة من المكافآت المالية يتم توزيعها على اللاعبين الفائزين بالميداليات المختلفة خلال البطولة بقيمة مليون جنيه مصري للاعب أو اللاعبة الحاصلين على الميدالية الذهبية، و500 ألف جنيه مصري للاعب أو اللاعبة الحاصلين على الميدالية الفضية، و250 ألف جنيه مصري للحاصلين على الميدالية البرونزية، وسيتم تكريم هولاء الأبطال بعد حصولهم على الميداليات بأولمبياد باريس 2024 خلال موتمر صحفي عقب عودتهم إلى أرض الوطن.

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وأكد وزير الشباب والرياضة، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم ومساندة أبطالنا الرياضيين، مبينًا أن المنظومة الرياضية تشهد العديد من النجاحات بفضل دعم القيادة السياسية، وحرص لاعبي مصر على تقديم أفضل ما لديهم من أداء والذى يُتوج بتحقيق مختلف الألقاب.


وأشار الوزير إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص علي كافة المستويات، وضرورة تضافر كافة الجهود لتوفير كل الدعم لهم ماديًا ومعنويًا من خلال مبادرات لتشجيعهم وبرامج ومعسكرات لتأهيل هؤلاء الشباب وخاصة بالبطولات الدولية، وهذا ما بدأته الدولة المصرية بالفعل عبر المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي؛ باعتباره نواه للمنتخبات الوطنية ووسيلة هامة لاكتشاف المواهب الرياضية في جميع المحافظات من أجل تخريج لاعبين مؤهلين لخوض مختلف المنافسات الرياضية العالمية والدورات الأولمبية سواء في باريس 2024، أو غيرها من البطولات ورفع اسم مصر عاليًا بمختلف المحافل الدولية.


وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم المالى المباشر للاتحادات الرياضية لتغطية التكاليف المتعلقة بإعداد اللاعبين فنيًا لكافة البطولات الرياضية الدولية والإقليمية والقارية والعربية، بجانب برامج الرعاية المقدمة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.

 

وعبر المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي كريد عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومساهمة الشركة بصورة عملية في دعم المواهب الرياضية بالبلاد وقال:" دعم الشباب ومساندته في كافة خطواته هو واجب علينا جميعًا، وهذه الخطوة هي جزء من إحساسنا بالمسئولية والمساندة لجهود الدولة المصرية التي تهدف لخلق خلق جيل من الأبطال القادرين على المنافسة عالميًا.


وقام بتوقيع البروتوكول من طرف وزارة الشباب والرياضة الدكتور محمد الكردي رئيس الادارة المركزية للأداء الرياضي وعن شركة كريد المهندس محمد ماهر نائب الرئيس التنفيذي للشركة وبحضور النائب محمد الجارحي والنائب ناصر هداية والنائب محمد السلاب ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

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