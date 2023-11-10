وزير الرياضة يُشيد بأبطال مصر للإسكواش بعد السيطرة المصرية علي كأس ماليزيا الدولية

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بنتائج أبطال مصر فى الاسكواش، مؤكدًا على استمرار تقديم الدعم والرعاية الكاملة لكافة أبطالنا فى مختلف اللعبات، وخاصًة فى الإسكواش للحفاظ على السيادة والصدارة المصرية العالمية فى الاسكواش فى ظل انضمامها للألعاب الأولمبية.



حيث فازت لاعب منتخبنا الوطني للإسكواش نور الطيب علي بطلة ماليزيا على أرضها ووسط جماهيرها 3/0 لتُتوج بلقب بطولة كأس ماليزيا العالمية للاسكواش محترفات وتحتفظ بالمركز السادس فى الترتيب العالمي.

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وحقق كريم عبد الجواد لقب بطولة كأس ماليزيا الدولية للاسكواش محترفين، بعد الفوز على زميله مصطفى عسل بنتيجة 3-0.

الإسكواش

وافقت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية بشكل رسمي على انضمام رياضة الإسكواش للبرنامج الأولمبي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية موافقتها بشكل رسمي على إدراج رياضة الإسكواش ضمن البرنامج الأولمبي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 لأول مرة في التاريخ.

وتم التصويت على ضم 7 ألعاب جديدة للبرنامج الأولمبي في لوس أنجلوس 2028 وهي “كرة القدم العلم - البيسبول - سباق السيارات - الكريكيت - البريك دانس - الكيك بوكسينج - الإسكواش”.

وكان كريم عبد الجواد لاعب منتخب مصر للإسكواش، توج بلقب بطولة جراسهوبر الدولية المقامة في سويسرا خلال الفترة من 17 حتى 22 أكتوبر الماضي.

وحصد كريم عبد الجواد لقب البطولة بعد الفوز على بطل أستراليا جويل ماكين بنتيجة (3-1)، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم.

نور الشربيني تحصد لقب بطولة جراسهوبر



وحصدت نور الشربيني لاعبة منتخب مصر للإسكواش، لقب بطولة جراسهوبر الدولية المقامة في سويسرا خلال الفترة من 17 حتى 22 أكتوبر الماضي.

وتوجت نور الشربيني بلقب البطولة بعد الفوز على هانيا الحمامي في المباراة النهائية التي جمعت بينهما بنتيجة (3-0).