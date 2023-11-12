السيطرة على حريق اندلع بشقة سكنية في الإسماعيلية

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، على حريق محدود اندلع في شقة سكنية بمنطقة أرض الجمعيات.

إخطار باندلاع حريق

تلقي المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، إخطارا يفيد باندلاع حريق بإحدى الشقق السكنية، الواقعة في منطقة أرض الجمعيات وتحديدا بجوار مدرسة المدينة المنورة.

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انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، بالإضافة إلى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لإخماد الحريق.

حريق بشقة سكنية بالإسماعيلية، فيتو

إبلاغ طوارئ الغاز والكهرباء

كما تم إبلاغ طوارئ الغاز الطبيعي والكهرباء لفصل الخدمات عن المنطقة لحين الانتهاء من عمليات إخماد الحريق.

إخماد الحريق



وتمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية من عملية إخماد الحريق والذى لم يسفر عن وقوع خسائر في الأرواح، وجارى إتمام عمليات التبريد وإعداد تقرير مفصل عن الحادث.



وكانت قد سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، على حريق اندلع في سيارة ميكروباص أمام إحدى الفنادق بقرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية.

إخطار باندلاع حريق

تلقي المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة اخطار يفيد بنشوب حريق في سيارة ميكروباص أمام إحدى الفنادق الواقعة في قرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحريق.

السيطرة على الحريق

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء حيث تم السيطرة على الحريق ولم يسفر الحادث عن وقوع خسائر في الأرواح.



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