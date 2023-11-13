روتين العناية بالبشرة الحساسة والجافة طوال الشتاء

روتين العناية بالبشرة الحساسة والجافة، في فصل الشتاء من المهام التي تتطلب المزيد من الجهد والرعاية المنتظمة، وكذلك معرفة ما تتطلبه كل بشرة، للحفاظ عليها، وترطيبها وتنظيفها، دون الإضرار بها، فلكل بشرة طبيعة خاصة بها.





روتين العناية بالبشرة الحساسة

وأكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن البشرة الحساسة هي نوع من أنواع البشرة، التي تميل إلى التهيّج بسهولة، وقد تعاني البشرة الحساسة من أعراض مثل الأحمرار، والتورم، والحكة، والجفاف.

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الهدف من روتين العناية بالبشرة الحساسة؛ هو ترطيب البشرة وتهدئة البشرة وحماية البشرة من المهيجات.

روتين العناية بالبشرة الحساسة الصباحي

التنظيف:

استخدمي غسول لطيف خالٍ من العطور والمواد الكيميائية القاسية.

المرطب: استخدمي مرطبًا لطيفًا يوفر ترطيبًا طويل الأمد.

واقي الشمس: استخدمي واقيًا من الشمس واسع الطيف بعامل حماية من الشمس (SPF) 30 أو أعلى.

روتين العناية بالبشرة الحساسة الليلي

إزالة المكياج: إذا كنت ترتدين مكياجًا، فتأكدي من إزالته تمامًا قبل الذهاب إلى الفراش. استخدمي مزيل مكياج لطيف خالٍ من الزيوت.

التنظيف: استخدمي غسول لطيف خالٍ من العطور والمواد الكيميائية القاسية.

مقشر لطيف: إذا كنت ترغبين في استخدام مقشر، فاستخدمي مقشرًا لطيفًا لا يسبب تهيجًا للبشرة.

المرطب: استخدمي مرطبًا لطيفًا يوفر ترطيبًا طويل الأمد.

نصائح إضافية للعناية بالبشرة الحساسة

تجنب المنتجات التي تحتوي على العطور والمواد الكيميائية القاسية.

تجنب غسل وجهك كثيرًا.

استخدمي الماء الدافئ بدلًا من الماء الساخن عند غسل وجهك.

ابتعدي عن أشعة الشمس المباشرة.

ارتدي قبعة ونظارات شمسية عند الخروج في الشمس.

إذا كنت تعاني من بشرة حساسة، فمن المهم أن تختاري منتجات العناية بالبشرة بعناية. ابحثي عن المنتجات التي تحمل ملصق "للبشرة الحساسة" أو "للبشرة الجافة والحساسة".

ترطيب البشرة

روتين العناية بالبشرة الجافة

البشرة الجافة هي نوع من أنواع البشرة التي تنتج كمية أقل من الزهم الطبيعي، وهو الزيت الذي يساعد على ترطيب البشرة، ويمكن أن تؤدي البشرة الجافة إلى ظهور الأعراض التالية:

جفاف البشرة

الحكة

التقشر

الخشونة

الأحمرار

هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى جفاف البشرة، منها:

الوراثة

التغيرات المناخية

التقدم في العمر

بعض الأدوية

بعض الأمراض الجلدية

وأضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها الاعتناء بالبشرة الجافة، ومنها:

تنظيف البشرة بلطف: من المهم تنظيف البشرة بلطف لإزالة الأوساخ والزيوت الزائدة، ولكن من المهم أيضًا تجنب الإفراط في تنظيف البشرة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الجفاف. يُنصح باستخدام غسول وجه خالٍ من الصابون وغني بالمرطبات.

ترطيب البشرة باستمرار: من المهم ترطيب البشرة باستمرار طوال اليوم، باستخدام مرطبات غنية بالعناصر المرطبة مثل حمض الهيالورونيك والجلسرين. يُنصح بتطبيق المرطب بعد الاستحمام مباشرة، حيث تكون البشرة أكثر عرضة للامتصاص.

استخدام واقي الشمس: من المهم استخدام واقي الشمس يوميًا، حتى في الأيام الغائمة، لحماية البشرة من أضرار أشعة الشمس. يُنصح باستخدام واقي شمس بعامل حماية من الشمس (SPF) لا يقل عن 30.

تجنب التعرض المفرط للحرارة: يمكن أن يؤدي التعرض المفرط للحرارة، مثل التعرض لأشعة الشمس الحارقة أو الاستحمام بمياه ساخنة، إلى تفاقم جفاف البشرة. يُنصح بالابتعاد عن التعرض المفرط للحرارة.

فيما يلي بعض النصائح الإضافية للعناية بالبشرة الجافة:

ارتداء ملابس ناعمة: يمكن أن يؤدي ارتداء الملابس الخشنة أو الضيقة إلى تفاقم جفاف البشرة. يُنصح بارتداء ملابس ناعمة وفضفاضة.

شرب الكثير من الماء: يساعد شرب الكثير من الماء على ترطيب الجسم من الداخل، بما في ذلك البشرة.

تجنب التدخين: يمكن أن يؤدي التدخين إلى تفاقم جفاف البشرة.