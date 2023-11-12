الأحد 12 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لترطيب البشرة بعمق فى الشتاء

ترطيب البشرة، فيتو
ترطيب البشرة، فيتو

مع انخفاض درجات الحرارة تشعر الفتيات بجفاف شديد فى البشرة وهو ما قد يسبب ظهور القشور بالبشرة ومع الوقت تظهر التجاعيد ما يؤثر على مظهر البشرة بشكل سلبى.

وتحرص الفتيات فى فصل الشتاء على تطبيق روتين العناية بالبشرة بشكل صحيح وذلك للحفاظ على رطوبتها وحمايتها من أى تجاعيد قد تؤثر على إشراقتها.

وصفة طبيعية لترطيب البشرة بعمق

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل وصفة طبيعية لترطيب البشرة بعمق فى الشتاء.

المكونات:-

ملعقة كبيرة زبادى
ملعقة كبيرة جليسرين
ملعقة كبيرة عسل نحل
ملعقة عصير ليمون للبشرة الدهنية
ملعقة ماء ورد للبشرة الجافة

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الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات ونخلط معا جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.
  • ثم نفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق.
  • نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.
  • ثم نغسل البشرة بعدها بالماء الفاتر.
  • نكرر القناع 3 مرات اسبوعيا طوال فصل الشتاء للحصول على أفضل النتائج.
  • هذا القناع يرطب البشرة ويعزز من نضارتها جمالها.
  • وهذا القناع يقاوم التجاعيد المبكرة ويقضى على الخطوط الرفيعة بالبشرة مايحافظ على شبابها.
  • لذا يجب المواظبة على هذا القناع.
وصفة طبيعية لترطيب البشرة بعمق فى الشتاء، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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فتَّحى بشرتك من أول استخدام بمكونات من مطبخك

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أسباب تلف بشرتك وطرق علاجها واستعادة إشراقها

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

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