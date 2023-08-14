الإثنين 14 أغسطس 2023
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اقتصاد

جولدمان ساكس يتوقع خفضا تدريجيا للفائدة الأمريكية منتصف 2024

الفيدرالي الأمريكي،
الفيدرالي الأمريكي، فيتو

كشفت توقعات خبيرين اقتصاديين في بنك جولدمان ساكس، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يبدأ تيسير سياسته النقدية بنهاية يونيو 2024، عبر تخفيضات تدريجية لأسعار الفائدة بربع نقطة مئوية.

 

توقعات بخفض تدريجي للفائدة الأمريكية

وأشار الاقتصاديان جان هاتزيوس وديفيد ميركل، في مذكرة إلى أن التخفيضات ستأتي مدفوعة برغبة في تعديل الفائدة من مستوى متشدد بمجرد اقتراب التضخم من المستوى المستهدف، بحسب وكالة بلومبرج.

الفيدرالي الأمريكي، فيتو

خفض أسعار الفائدة في الربع الثاني من عام 2024

في الوقت الحالي، يقدر فريق "جولدمان" أن يبدأ خفض أسعار الفائدة في الربع الثاني من عام 2024، ومن المتوقع أن تتجنب اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المسؤولة عن تحديد معدل الفائدة، رفع الفائدة الشهر المقبل، وتخلص خلال اجتماع نوفمبر المقبل إلى "أن مسار التضخم الأساسي قد تباطأ بما يكفي لجعل رفع الفائدة غير ضروري".

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كتب الاقتصاديان: "تعدل مسار الفائدة لا يعني التخفيض على وجه الخصوص، ولهذا السبب نرى أيضًا خطرًا كبيرًا بأن تثبّت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الفائدة بدلًا من ذلك، ونحن نرى خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس كل ربع سنة، لكننا غير متأكدين بشأن الوتيرة".

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ارتفاع التضخم الإجمالي في الولايات المتحدة

أظهرت البيانات الأسبوع الماضي ارتفاع التضخم الإجمالي في الولايات المتحدة بمعدل أبطأ من المتوقع عند 3.2%، مع استمرار مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي-الذي يستثني تكاليف الطاقة والغذاء-بوتيرة سنوية بلغت 4.7%.

 

رفع صانعو السياسة في "الاحتياطي الفيدرالي" مستهدفهم لأسعار الفائدة في مارس 2022 من 5.25% إلى 5.5%. كتب فريق "غولدمان": "نتوقع أن يستقر معدل الفائدة في النهاية عند نطاق يتراوح بين 3% - 3.25%".

 

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