تعيين ديفيد كاميرون وزيرا للخارجية البريطانية

عين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الإثنين، ديفيد كاميرون رئيس الوزراء الأسبق، ديفيد كاميرون وزيرا للخارجية.

إقالة وزيرة الداخلية البريطانية

وأفادت شبكة وقناة “العربية” في نبأ عاجل، اليوم الإثنين، بإقالة وزيرة الداخلية البريطانية بسبب تصريحاتها التحريضية ضد المتظاهرين المؤيدين لفلسطين والمطالبين بوقف إطلاق النار والعدوان على غزة ووقف جرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الإسرائيلي بحق الأطفال والنساء والمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

Advertisements

كما أفادت الشبكة الإخبارية، بإجراء تعديل وزاري متوقع في حكومة ريشي سوناك.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يواجه دعوات متزايدة لإقالة وزيرة الداخلية في حكومته بعد أن قالت إن عناصر الشرطة "يفاضلون" عندما يتعلق الأمر بالتظاهرات واعتبرت أنهم تجاهلوا ما اسمتهم بـ "الغوغاء المؤيدين للفلسطينيين" خلال مسيرات احتجاج على العدوان الاسرائيلي على غزة.

وجاءت تصريحاتها التي تلقفها الجناح اليميني لحزب المحافظين الحاكم، بعدما وصفت المسيرات الداعية لوقف إطلاق النار في غزة بأنها "مسيرات كراهية" بعد أيام على قولها إن العيش بلا مأوى هو "خيار لنمط الحياة".

وأمس الأحد كشفت قناة "سكاي نيوز" عن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه يسعى لإجراء تعديل وزاري وشيك وإقالة سويلا برافرمان من منصب وزيرة الداخلية.

وقالت مصادر للقناة إن إمكانية إجراء تعديل وزاري قد تمت مناقشتها بالفعل، مبينا أنه "إلى أن يتم التأكيد رسميا على التعديل الوزاري، لن نعرف على وجه اليقين ما إذا كان سوناك ينوي الإطاحة بوزير داخليته بتهمة العصيان".