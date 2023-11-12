الأحد 12 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

انقسام فى شوارع بريطانيا، الشرطة تبحث عن متظاهرين داعمين لفلسطين (فيديو وصور)

مظاهرات فى بريطانيا،
مظاهرات فى بريطانيا، فيتو

أفادت صحيفة بريطانية اليوم الأحد، إن الشرطة البريطانية تبحث عن مجموعة من النشطاء ومحتجين شاركوا في مسيرات مؤيدة لفلسطين، بعد فوضى أحدثتها مسيرة أخرى مؤيدة لإسرائيل في العاصمة لندن السبت.

ظهور أبو عبيدة فى شوارع بريطانيا

وأضافت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، أنه من بين أكثر المطلوبين امرأة ظهرت بمقطع فيديو تهتف ضد إسرائيل، ورجلين تم تصويرهم وهم يرتدون زى ملثمين يشبه عناصر كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، ومجموعة أخرى من 4 رجال من مؤيدين إسرائيلين وجهوا ألفاظا لا تليق للمتظاهرين المؤيدين لفلسطين، وامرأة أخرى ارتدت زى النازية.

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وخرج أكثر من 300 ألف متظاهر فى مسيرة قرب هايد بارك متجهين نحو السفارة الأمريكية فى فوكسهول، مطالبين بوقف إطلاق النار فى غزة، وألقت الشرطة البريطانية القبض على 126 متظاهر، كما أصيب 9 ضباط فى المسيرة.

وأطلقت شرطة لندن نداء لتحديد هوية عدد من المحتجين فى جرائم كراهية وانتهاكات، حيث ظهرت امرأة فى إحدى مقاطع الفيديو وهى تصيح "الموت لكل اليهود"، وذلك لدى مرور مجموعة من المتظاهرين المؤيدين لإسرائيل فى محطة فيكتوريا بلندن.


وظهرت صورا لمجموعة من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين وهم يعارضون متظاهرين مؤيدين لإسرائيل، حيث تسائل الأخيرون عن الأسرى لدى حماس.

 

مظاهرات حاشدة في أوروبا تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

واندلعت تظاهرات في عدد من المدن الأوروبية على رأسها فرنسا وبريطانيا التي تندد بـالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

وطالب المتظاهرون بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف العدوان الغاشم الذي يقوم به جيش الاحتلال، خاصة ضد المستشفيات.

إرتداء ملابس القسام، فيتو


واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي الأطفال والنساء في قطاع غزة حتى المستشفيات لم تسلم من القصف الإسرائيلي الغاشم على القطاع.

 

وفي السياق ذاته أعلنت الأمم المتحدة، في بيان صادر عنها اليوم السبت، جيش الاحتلال الإسرائيلي  قتل خلال شهر من العدوان على قطاع غزة الفقير والمحاصر عددًا من الأطفال يفوق الذين قتلوا فى 22 صراعًا مسلحًا حول العالم خلال 4 سنوات.

 

 

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