الإثنين 13 نوفمبر 2023
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اقتصاد

بين التشديد والمرونة، عضو بالفيدرالي الأمريكي تعلق على السياسة النقدية للبنك

الفيدرالي الأمريكي،
الفيدرالي الأمريكي، فيتو

 علقت عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بولاية سان فرانسيسكو ماري دالي، على السياسة النقدية التي ينتهجها البنك خلال الفترة الحالية.  

وأوضحت دالي، أنها ليست على يقين إذا كان الفيدرالي الأمريكي قد انتهى من رفع سعر الفائدة بشكل كافي، لإعادة التضخم إلى 2% أم لا، لافتة إلى أنه لا يزال من المبكر القول إن دورة رفع أسعار الفائدة قد انتهت، حيث أن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وضع جيد للغاية، بحسب شبكة CNBC عربية.

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 ماري دالي، فيتو

وأضافت، أن الفيدرالي الأمريكي يقوم بموازنة مخاطر الإفراط في التشديد النقدي والتشديد الأقل من المطلوب، مشيرة إلى أن السياسة النقدية قد تكون متشددة خلال الوقت الحالي إلى حد كبير، كما أن الفيدرالي الأمريكي لا زال بإمكانه التأكد مما إذا كانت المستويات الحالية متشددة بدرجة كافية.

ولفتت دالي، إلى أن مستوى الطلب بالاقتصاد قوي للغاية على أن يكون هناك يقين بأن الفيدرالي الأمريكي قد انتهى من رفع الفائدة، وإعلانه النصر على التضخم، حيث يحتاج الفيدرالي الأمريكي للاطلاع على أحدث البيانات قبل اتخاذه قرار سعر الفائدة التالي.

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وأكدت على أنه لا ينبغي أن نتفاجأ بالتقلبات في سوق السندات وسط التوقعات غير المؤكدة، في ظل الظروف المالية والتي أصبحت أكثر صرامة مما كانت عليه، وهي لا تزال ضيقة مما يساعد على إعادة التوازن إلى الاقتصاد.

وكان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد علق على السياسة النقدية للبنك: "أن التقدم المستمر نحو هدفنا البالغ 2 في المئة ليس مضمونًا” مضيفًا: “إذا أصبح من الملائم تشديد السياسة بشكل أكبر، فلن نتردد في ذلك".

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