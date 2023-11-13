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ثقافة وفنون

عمرو الليثي يذيع اللقاء الأخير للفنان الراحل عثمان محمد علي الليلة

عمرو الليثي وسلوى
عمرو الليثي وسلوى عثمان ووالدها الراحل، فيتو

أعلن الإعلامي عمرو الليثي عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" عن إذاعة اللقاء الأخير للفنان الراحل عثمان محمد علي وابنته الفنانة سلوى عثمان عبر برنامجه "واحد من الناس" وذلك في تمام العاشرة من مساء اليوم الإثنين.

برنامج واحد من الناس

ونشر عمرو الليثي فيديو يجمعه بالفنانة سلوى عثمان ووالدها الراحل وعلق قائلا: "انتظروا لقاء مع الفنانة سلوى عثمان ووالدها الراحل عثمان محمد على قبل أيام من وفاته وفي أخر لقاء تلفزيوني له اليوم الإثنين في تمام الـ 10 مساءً على قناة الحياة".

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وكانت قد سجلت الحلقة معهما قبل وفاة الفنان عثمان محمد علي، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد بعد تعرضه لوعكة صحية.

الفنان عثمان محمد علي

الفنان عثمان محمد على هو والد الفنانة سلوى عثمان، وأحد أبناء جيل عمالقة الفن الكبار، حيث أمتعنا بالعديد من الأعمال، ومنها: "عائلة الحاج متولي، العطار والسبع بنات، لن أعيش فى جلباب أبى، الحسن البصري، الضوء الشارد، والقضاء فى الإسلام، أبو حنيفة النعمان، الفرسان الأبطال، عصر الأئمة، ولا إله إلا الله، وغيرها مئات الأعمال الدينية والتاريخية".

 كما اكتشف الفنان عثمان محمد على العديد من كبار النجوم ومنحهم الدفعة الأولى فى طريق الفن والنجومية ومنهم أميرة السينما مديحة كامل التي شجعها منذ كانت طالبة فى الإعدادية، حيث كان ضمن لجنة التحكيم التي منحتها الجائزة الأولى فى التمثيل على مستوى المدارس.

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