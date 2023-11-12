الأحد 12 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

الله يرحمك يا طيب، نجوم الفن ينعون الراحل عثمان محمد علي

عثمان محمد علي،فيتو
عثمان محمد علي،فيتو

نعى عدد من الفنانين الفنان عثمان محمد علي والد الفنانة سلوى عثمان وسادت  حالة من الحزن في الوسط الفني وذلك بعد وفاته اليوم وشارك عدد من الفنانين في دفتر عزاء الراحل.

سوسن بدر

ونشرت الفنانة سوسن بدر عبر موقع الصور والفيديو الشهير “انستجرام” صورة للراحل  داعية له بالرحمة وقالت:"خالص العزاء في وفاة الفنان الكبير عثمان محمد علي والد الفنانة سلوي عثمان"

داليا مصطفى

وكتبت الفنانة داليا مصطفى عبر موقع الصور والفيديو الشهير “انستجرام”:"ربنا يرحمك ويغفر لك يارب.. ممكن تدعو له بالرحمة"

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حمادة هلال

وعلق الفنان حمادة هلال عبر موقع الصور والفيديو الشهير “انستجرام”  قائلا:"الله يرحمك ياراجل ياطيب"

 

عثمان محمد علي

 

وقد رحل عن عالمنا اليوم الفنان عثمان محمد علي عن عمر ناهز الـ88، حيث أعلنت نقابة المهن التمثلية نبأ الوفاة.

الفنان عثمان محمد علي هو والد الفنانة سلوي عثمان، وولد عام 1935، واشتهر بتقديمه الأدوار الثانوية ونجح أن يضع له بصمة خاصة، في قلوب المشاهدين.

أعمال الفنان الراحل عثمان محمد علي 

شارك الفنان الراحل عثمان محمد علي في الكثير من الأعمال الدرامية الهامة والتي تعاون فيها مع باقة من ألمع النجوم في الوسط الفني من خلال ظهوره في الشاشة الصغيرة أو في السينما

شارك الفنان الراحل عثمان محمد علي في عدد كبير من الأعمال الدرامية ومن أبرزها عائلة الحاج متولي مع نور الشريف ومشاركته في مسلسل رأفت الهجان مع محمود عبد العزيز، كما أنه شارك في مسلسل العراف مع الزعيم عادل إمام.

وشارك أيضا في العديد من المسلسلات الأخري ومنها مسلسل الباطنية ومسلسل الأدهم وشارك في فيلم شجيع السيما، وغيرها من الأعمال الأخري.

و الفنان عثمان محمد على أحد أبناء جيل عمالقة الفن الكبار، حيث أمتعنا بالعديد من الأعمال، ومنها: "عائلة الحاج متولى، العطار والسبع بنات، لن أعيش فى جلباب أبى، الحسن البصرى، الضوء الشارد، والقضاء فى الإسلام، أبو حنيفة النعمان، الفرسان الأبطال، عصر الأئمة، ولا إله إلا الله، وغيرها مئات الأعمال الدينية والتاريخية".

سطور من حياة عثمان محمد علي 

بدأ عثمان محمد علي حياته بالعمل مستشارًا في كلية الإعلام لتصحيح اللغة والنطق أمام الكاميرا، ثم عمل بأحد بنوك الإسكندرية. أما عن بدايته الفنية فقد كانت عبر الكثير من المسلسلات الإذاعية في إذاعة الإسكندرية. فقد شارك فى أول مسلسل إذاعي وهو (حب وإلهام) في عام 1954، ثم تلاها أعمال عديدة منها (للحب رأي آخر، مهاجر إلى الصمت)

كما اكتشف  الفنان عثمان محمد على العديد من كبار النجوم ومنحهم الدفعة الأولى فى طريق الفن والنجومية ومنهم أميرة السينما مديحة كامل التى شجعها منذ كانت طالبة فى الإعدادية، حيث كان ضمن لجنة التحكيم التى منحتها الجائزة الأولى فى التمثيل على مستوى المدارس.

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