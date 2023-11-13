خالد جلال ينعي عثمان محمد علي: ترك أعماله محفورة في ذاكرة الجماهير

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، ببالغ الحزن الفنان الكبير عثمان محمد علي، والذي وافته المنية مساء أمس الأحد، عن عمر ناهز 88 عاما.

وفاة الفنان عثمان محمد علي

وجاء في بيان البيت الفني للمسرح: "رحل الفنان الكبير بعد حياة حافلة بالإبداع، تاركا أعمالًا محفورة في ذاكرة جمهوره ما بين السينما والتلفزيون".

مسيرة الفنان عثمان محمد علي

وشارك الفنان عثمان محمد على في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، من أهم أعماله الدرامية "عائلة الحاج متولي، لن أعيش في جلباب أبي، الضوء الشارد، عصر الأئمة، أبو حنيفة النعمان"، وفي السينما شارك الراحل في عدة أعمال، منها: "دنيا، شجيع السيما، شبكة الموت، ثمن الغربة"، وغيرها.

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