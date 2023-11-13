استقبل مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء اليوم الأحد طائرة مساعدات سعودية خامسة تحمل 35 طنا من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة تمهيدا لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة.



مطار العريش يستقبل خامس طائرة سعودية تحمل مساعدات إغاثية لغزة

أكد مصدر في الهلال الاحمر المصري في مطار العريش، أنه جاري إفراغ الطائرات من المساعدات الطبية والغذائية تمهيدا لنقلها الى مخازن الهلال الأحمر في العريش، ومن ثم التجهيز لنقلها إلى معبر رفح البري، لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني.

Advertisements

وأكدت مصادر بمطار العريش أنه وصل أكثر من 118 طائرة حملت عدة آلاف من أطنان المساعدات المتنوعة، حيث تم تخزينها في 7 مخازن مؤمنة في مدينة العريش ونقلها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني.

كان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني هما الجهتين الوحيدتين المسؤولتين عن التنسيق لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

قال المحافظ إنه خلال الحرب علي غزة في عام 2008 كان يتم إدخال من 60 إلى 80 شاحنة مساعدات، بينما في الحرب الحالية لا يوجد تدفق لشاحنات المعونات بسبب الإجراءات التنسيقية يفي احتياجات قطاع غزة.