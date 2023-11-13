الإثنين 13 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل سفينة المساعدات التركية لغزة في العريش (صور)

محافظ شمال سيناء،
محافظ شمال سيناء، فيتو

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وصالح موطلو شن، سفير دولة تركيا بالقاهرة، سفينة المساعدات التركية أثناء وصولها إلى ميناء العريش البحري، في حضور اللواء محمد شريف مدير الميناء واللواء مصطفي محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، المستشار سلمي سلمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، عادل الزناتي مدير عام جمارك سيناء.

محافظ شمال سيناء يستقبل سفينة المساعدات التركية في العريش

وشدد المحافظ على الجهود المصرية التي تبذلها الدولة المصرية بالتعاون مع كافة الأطراف لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وإيصال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

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وثمن المحافظ الدور الذي تقوم به تركيا في دعم الأشقاء الفلسطينيين بالمساعدات الإغاثية المتنوعة وتطبيب جراح الفلسطينيين بالتنسيق بين وزارتي الصحة المصرية والتركية.

من جانبه أكد السفير التركي في القاهرة، على قوة الروابط بين الشعبين التركي والمصري، مشيرا إلى التواصل بين الرئيسين المصري والتركي بشأن الحرب على غزة.

وأضاف أن سفينة المساعدات تحوي على 8 مستشفيات ميدانية متكاملة مجهزة بغرف العمليات ووحدات العناية المركزة، بجانب 20 سيارة إسعاف مجهزة و15 مولد طاقة وكميات من الادوية والمستلزمات الطبية الخاصة بتشغيل المستشفيات الميدانية.

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الأشقاء الفلسطينيين الادوية والمستلزمات الطبية الأ الإدارة المركزية لجمارك سيناء الادوية والمستلزمات الحرب على غزة السفير التركي اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

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