الأحد 12 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

استمرار الاشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال وإصابة أحد أفراد اليونيفيل

اشتباكات حزب الله
اشتباكات حزب الله واسرائيل،فيتو

استمرت المواجهات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، اليوم الأحد، بينما فتحت قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) تحقيقًا بعد إصابة أحد أفرادها بالرصاص.

تواصل الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي

ونفذت مسيّرة إسرائيلية غارة على منطقة تقع بيت بلدتي طبريخا ومروحين في القطاع الغربي، كما أغارت مسيّرة على منطقة تل النحاس قرب أحد المطاعم في القطاع الشرقي.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بالقذائف الضوئية الحارقة أطراف بلدة شبعا، ومرتفعات حلتا، ونواحي كفرشوبا، كما طال القصف أطراف بلدات عدة في القطاعين الغربي والأوسط، وتساقطت القذائف الحارقة على مروحين والضهيرة والبستان ورامية وبيت ليف ويارون.

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من جانب آخر، أشار إعلام الاحتلال الإسرائيلي إلى إطلاق صاروخ مضاد للدروع من جنوب لبنان باتجاه منطقة يفتاح في الجليل الأعلى.

وقالت مصادر "حزب الله" إن النيران اندلعت بثكنة دوفيف الإسرائيلية المقابلة للقطاع الأوسط، بعد استهدافها بالصواريخ الموجهة، ما أوقع إصابات.

كما قال الناطق الرسمي باسم قوات "اليونيفيل" أندريا تيننتي، إن أحد جنود حفظ السلام أصيب برصاصة مجهولة المصدر بُعيد منتصف الليل في منطقة القوزح، مشيرًا إلى فتح تحقيق في الحادثة.

وأضاف أن "أي استهداف بالقرب من مواقع اليونيفيل وأي استخدام لمواقعنا لشن هجمات عبر الخط الأزرق لأي سبب من الأسباب، أمر غير مقبول".

ودخلت المواجهات بين حزب الله وإسرائيل يومها السادس والثلاثين مخلفة قتلى وجرحى لدى الجانبين.

وجاءت الاشتباكات بعد يوم واحد من هجوم حماس على إسرائيل وبدء الحرب على غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي.

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