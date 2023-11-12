حزب الله يعرض مشاهد لاستهداف تجمع لجنود الاحتلال في جنوب لبنان (فيديو)

عرض حزب الله اللبناني اليوم الأحد مشاهد من استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع العاصي مقابل بلدة ميس الجبل عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

حزب الله يستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي بصواريخ مضادة للدروع

ونشر الإعلام الحربي التابع لـ حزب الله، مقطع فيديو يوثق "مشاهد من عملية استهداف، نقاط لجنود جيش العدو الإسرائيلي قرب موقع العاصي مقابل بلدة ميس الجبل عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

حــ ـزب الله ينشر لقطات لما يقول إنها استهداف تجمُّع لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع العاصي عند الحدود اللبنانية #الجزيرة_مباشر | #لبنان pic.twitter.com/c5yoqBP7hU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 12, 2023

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين حماس وإسرائيل في 7 أكتوبر.

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ودخلت حرب غزة يومها الـ37 مع استمرار الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر.

قذائف حزب الله تتسبب فى هبوط بورصة إسرائيل

ووفقًا لما ذكرت تقارير إعلامية عبرية اليوم الأحد، أن بورصة تل أبيب هبطت بشكل حاد عقب إطلاق حزب الله صاروخا من الأراضي اللبنانية تجاه المستوطنات القريبة من الحدود مما أوقع عدة إصابات خطيرة بين المستوطنين.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير لها انتقلت بورصة تل أبيب، التي افتتحت أسبوع التداول بمكاسب طفيفة للمؤشرات الرائدة، إلى التراجعات بعد أنباء عن سقوط صاروخ مضاد للدبابات في الجليل الأعلى قرب الحدود اللبنانية.

وحسب الصحيفة فأن مؤشر تل أبيب 35 الذي ارتفع بنسبة 0.1% انخفض الآن بنحو 1.5%، على غرار مؤشر تل أبيب 125.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة 5 مستوطنين في هجوم شنه مسلحون بصاروخ مضادة للدبابات قرب الحدود اللبنانية.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عملية طوفان الأقصى

وفي وقت سابق من اليوم كشف جيش الاحتلال عن الحصيلة الإجمالية لقتلاه في الحرب التي أطلقها على قطاع غزة بعدما أعلن أمس مقتل 5 من جنوده سقطوا في شمال قطاع غزة.

وبإعلانه عن مقتل 5 من جنوده أمس السبت وإصابة 6 آخرين بجروح، في شمال قطاع غزة، يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 44 قتيلا، بينما يرتفع الإجمالي منذ 7 أكتوبر إلى 361 قتيلا.

وبحسب بيان صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فقد أصيب أمس السبت 6 عسكريين بجروح خطيرة، من بينهم ضابط و4 جنود احتياط من الكتيبة 697 وضابط من الكتيبة 12 في لواء جولاني.