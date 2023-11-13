الإثنين 13 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

خروج جميع مستشفيات شمال قطاع غزة عن الخدمة، والصحة العالمية تندد بالكارثة

مستشفيات غزة،فيتو
مستشفيات غزة،فيتو

أعلن مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور منير البرش، اليوم الاثنين، خروج جميع مستشفيات قطاع غزة  عن الخدمة.

وقال وكيل وزارة الصحة التابعة لحماس يوسف أبو الريش لوكالة فرانس برس إن "كل مستشفيات محافظة غزة خارج الخدمة".

ويأتي ذلك مع احتدام القتال العنيف بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وعناصر حركة المقاومة الفلسطينية حماس في اليوم الـ38 للحرب.

وكشف أبو الريش عن "وفاة ستة أطفال و9 في قسم العناية المكثفة" بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء أكبر المؤسسات الاستشفائية في قطاع غزة الذي يتعرض لحصار وقصف إسرائيلي متواصلين.

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وكان أبو الريش الموجود في مستشفى الشفاء الذي لجأ إليه آلاف النازحين أشار مساء أمس الأحد في حصيلة سابقة إلى "وفاة خمسة أطفال خدج" و"سبعة مرضى".

وأعلن المستشفى السبت الماضي أن 39 طفلا من الخدج لا يزالون في المستشفى، وكان طبيب في منظمة "أطباء بلا حدود" أفاد أيضا أن 17 مريضا موجودون في العناية المركزة.

ومن جانبه وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس على منصة إكس (تويتر سابقًا) الوضع في مستشفى الشفاء بأنه خطير  بعد "ثلاثة أيام بلا كهرباء ولا ماء".

وقال "تبادل إطلاق النار والقصف المتواصل في المنطقة القريبة (من المستشفى) يفاقم الظروف الصعبة أصلًا"، مضيفًا أن منظمته تمكنت من الاتصال بعاملين طبيين في مستشفى الشفاء.

  وكان مدير مجمّع الشفاء محمد أبو سلمية حذّر من أن "الطواقم الطبية عاجزة عن العمل، والجثث بالعشرات لا يمكن التعامل معها أو دفنها".

وطالب مدير مستشفيات قطاع غزة محمد زقوت بـ"إنقاذ الأطفال في الحاضنات لأنّ الوقت ينفد لإنقاذ أرواحهم". وحذَّر من أن "الوضع كارثي" في مستشفى الشفاء وقال "لا يمكن لأحد الدخول إليه أو الخروج منه".

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الصحة العالمية إسرائيل الصحة الفلسطينية المدير العام لمنظمة الصحة العالمية القوات الاسرائيلية شمال قطاع غزة فلسطين

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