الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رياضة

فحص طبي لعمر مرموش بمعسكر المنتخب الوطني

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، اليوم الإثنين، معسكرا تدريبيا مغلقا في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبلين، يتخلله مباراتان أمام كل من جيبوتي وسيراليون، في مستهل مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يخضع عمر مرموش لاعب فرانكفورت الألماني، لفحص طبي فور انضمامه لمعسكر المنتخب خاصة أن اللاعب يعاني من الإرهاق بسبب ضغط المباريات.

 تعادل فريق آينتراخت فرانكفورت مع فيردر بريمن

وشارك النجم المصري عمر مرموش، مساء أمس الأحد، في تعادل فريق آينتراخت فرانكفورت أمام مضيفه فيردر بريمن بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الدوري الألماني.

وافتتح مارفن دوكتش أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة الـ 45+2 من علامة الجزاء.

وأضاف رافاييل ماوري الهدف الثاني لبريمن في الدقيقة الـ 50.

وقلص التونسي إلياس سخيري الفارق في الدقيقة الـ 65 بعد تمريرة عمر مرموش الحاسمة.

وعدل هروفي سموليستش لفرانكفورت في الدقيقة الـ 75.

ليصبح رصيد رفقاء النجم المصري 18 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الألماني.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر الوطني مرانه الأول في السابعة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي تحت قيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا. 

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موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي تقام في السادسة مساء يوم الخميس المقبل 16 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

منتخب مصر يبدأ استعداداته لتصفيات كأس العالم، فيتو

القائمة النهائية لمنتخب مصر

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، صباح اليوم الخميس، القائمة النهائية للفراعنة محليين ومحترفين، استعدادا للانتظام في معسكر مغلق في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، يتخلله مواجهتي جيبوتي وسيراليون في افتتاح تصفيات كأس العالم.

وضمت القائمة كلا من:

محمد الشناوي 
محمد صبحي 
أحمد الشناوي 
محمد هاني
عمر كمال 
علي جبر 
محمد عبد المنعم
أحمد سامي
رامي ربيعة
محمد حمدي
أحمد فتوح 
طارق حامد
مروان عطية
محمد النني
إمام عاشور
أحمد سيد زيزو 
محمود حمادة 
حمدي فتحي
محمد صلاح
مصطفي فتحي
مصطفي محمد
محمد شريف
محمود حسن تريزيجيه 
عمر مرموش 
حسين الشحات.

مواجهة جيبوتي وسيراليون بالقوة الضاربة

وقال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إنه يجب البدء بقوة خلال مشوار منتخب مصر بالتصفيات من خلال تحقيق الفوز بالجولة الأولى على جيبوتي.

وأضاف فيتوريا في المؤتمر الصحفي الأخير بمقر اتحاد الكرة الخميس الماضي، "لابد أن نبدأ التصفيات بالقوة الضاربة ولابد من تحقيق الفوز في الجولة الأولى ولا يجب الاستخفاف بأي خصم مهما كان مستواه او تصنيفه، هدفنا عدم التفريط في أي نقاط".

وتابع: "يجب أن يكون إعدادنا للتصفيات في منتهى القوة وندخل المنافسة بمنتهى القوة مع استغلال شهر ديسمبر من أجل الاستعداد الجيد لبطولة أمم إفريقيا".

موعد السفر إلى ليبيريا

قال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إن يوم ١٧ سيكون موعدا لسفر بعثة المنتخب إلى ليبيريا استعدادا لمباراة سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات على أن تكون العودة يوم ٢٠ إلى القاهرة.

وأضاف فيتوريا في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة أن اللعب أمام سيراليون سيكون على نجيل صناعي.

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